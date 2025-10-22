Koncert muzyki filmowej na zwieńczenie puławskiej "Senioriady"

W środę, 22 października, finał puławskiej "Senioriady" czyli corocznej serii inicjatyw organizowanych z myślą o starszych mieszkańcach Puław. W tym roku mieli oni okazję m.in. korzystać z malarskich plenerów, rywalizować w ramach Spartakiady, dbać o zdrowie poprzez darmowy pomiar cukru i ciśnienia, zwiedzać muzea, uczestniczyć w pieszych rajdach czy uczestniczyć w koncertach o repertuarze skrojonym pod gust osób powyżej 60 roku życia.

Dzisiejszy koncert muzyki filmowej i serialowej wieńczy tę prowadzoną od końcówki września akcję. Przed publicznością zgromadzoną w sali widowiskowej ośrodka kultury wystąpi 30-osobowy zespół Puławskiej Orkiestry Dętej pod batutą Dariusza Domańskiego. Towarzyszyć jej będą młodzi wokaliści Zbigniewa Jonaka: Julia Pszczoła, Weronika Sierocka i Jakub Rogala.

Artyści wykonają m.in. utwory ze znanych i popularnych filmów i seriali sprzed lat, jak "Czterdziestolatek", "Jan Serce", "Noce i dnie", "Polskie drogi", czy "Vabank". Pojawią się również nieco mroczniejszy motyw "Lullaby" Krzysztofa Komedy z horroru Romana Polańskiego "Dziecko Rosemary". Dzięki multimedialnym możliwościom ośrodka, koncert będzie ozdobiony projekcjami nawiązującymi do poszczególnych dzieł. Początek koncertu o godz. 17.



