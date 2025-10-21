Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Nowa edycja wsparcia dla innowacji

Nabór w ramach Działania 1.3, finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, rozpocznie się 4 listopada i potrwa do 1 grudnia 2025 roku. Skierowany jest on do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, które chcą rozwijać działalność opartą na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych, organizacyjnych lub produktowych. Jego celem jest pobudzenie potencjału innowacyjnego regionu poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii w praktyce biznesowej.​

Kwota do podziału pomiędzy przedsiębiorców to ponad 42,5 miliona złotych, a pojedynczy projekt może otrzymać nawet 5 milionów zł. Dofinansowanie sięga 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich firm. Dotacje obejmują m.in. zakup środków trwałych, w tym specjalistycznych maszyn i urządzeń, rozwój wartości niematerialnych i prawnych, a także działania wspierające ekspansję zagraniczną innowacyjnych rozwiązań. W katalogu wydatków objętych wsparciem znajdują się również koszty inwestycji budowlanych, co może pomóc firmom w przekształceniu innowacyjnych pomysłów w realne wdrożenia.​​

Transformacja cyfrowa na wyciągnięcie ręki

Drugi z planowanych naborów, Działanie 2.4 „Cyfryzacja lubelskich MŚP”, wystartuje 19 grudnia 2025 roku i potrwa do 27 lutego 2026. Program jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę transformacji cyfrowej w sektorze małych i średnich firm. LAWP przeznaczyna to wsparcie ponad 42,5 miliona złotych,

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności firm poprzez cyfrowe usprawnienia procesów biznesowych, obsługi klienta, logistyki i sprzedaży. Nabór przeprowadzony będzie w pełni elektronicznie, a przedsiębiorcy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie ekspertów LAWP na każdym etapie realizacji projektu od przygotowania dokumentacji po rozliczenie dotacji. Jak pokazują doświadczenia poprzednich edycji, to działanie znacząco przyczyniło się do przyspieszenia cyfrowej transformacji regionu, pomagając lokalnym firmom w zdobyciu przewagi technologicznej i zwiększeniu odporności na zmiany rynkowe.​​

–Z naszej perspektywy te dwa nabory to konkretna szansa, by lubelscy przedsiębiorcy mogli inwestowaćw innowacje i technologie bez obaw o ich finansowanie. A środków jest naprawdę sporo. Naszym celem jest nie tylko rozwój poszczególnych firm, ale i całego ekosystemu gospodarczego regionu. Lubelska innowacyjność to kierunek, w którym konsekwentnie zmierzamy – podkreśla Marek Neckier, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.​​

Beneficjenci potwierdzają skuteczność programów UE

Jednym z beneficjentów wsparcia z LAWP jest lubelska spółka HorizON Business HUB, która z powodzeniem wykorzystała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację aż trzech innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych związanych z diagnostyką i leczeniem wad wzroku.

–Dzięki dotacjom z LAWP mogliśmy szybciej i skutecznej przebadać i opracować innowacyjne na światową skalę urządzenie do diagnostyki i terapii zaburzeń widzenia. Oprócz realizacji i zakupu badań, fundusze UE pomogły nam wdrożyć innowacyjną technologię światłowodową fotonicDAT, która zrewolucjonizuje rynek optometrii, prowadząc do bardziej precyzyjnego leczenia wzroku. Cały proces aplikacyjny i rozliczeniowyw Programie 1.3 przebiegł sprawnie, a środki zostały przekazane zgodnie z harmonogramem. Gorąco zachęcam inne przedsiębiorstwa z Lubelszczyzny do korzystania z tego rodzaju wsparcia – to realna szansa na nasz rozwój w oparciuo solidny fundament finansowy z UE – mówi Albert Smektalski, prezes zarządu HorizON Business HUB Sp. z o.o.

Gdzie uzyskać pomoc?

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z dotacji mogą śledzić stronę internetową funduszeUE.lubelskie.pl, na której dostępna będzie dokumentacja naborowa.Specjaliści z LAWP udzielają indywidualnych konsultacji, a także organizują szkolenia stacjonarne, webinary oraz dni otwarte, podczas których można uzyskać szczegółowe informacje i praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są elektronicznie w systemie CST2021, a kontakt z pracownikami LAWP możliwy jest stacjonarnie w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9A, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, telefonicznie pod numerem 81 462 38 31 / 32 lub mailowo: lawp@lubelskie.pl.