Dobra drukarka, dobre wydruki

Atramentowa czy laserowa?

Jeśli szukasz nowej drukarki, z pewnością staniesz przed wyborem: atramentowa czy laserowa? Warto wiedzieć, która sprawdzi się lepiej konkretnie w twoim przypadku.

Drukarki atramentowe : idealne do drukowania zdjęć i dokumentów z dużą ilością kolorów. Używają płynnego tuszu, który jest rozpylany na papier przez małe dysze.

: idealne do drukowania zdjęć i dokumentów z dużą ilością kolorów. Używają płynnego tuszu, który jest rozpylany na papier przez małe dysze. Drukarki laserowe: doskonałe do drukowania dużych ilości tekstu i dokumentów czarno-białych. Działają z tonerami i często są szybsze niż drukarki atramentowe.

Ale to nie tak, że jedna z nich jest lepsza, a druga gorsza. Są po prostu różne i służą do różnych celów. Oba typy mają swoje niepodważalne zalety. Wybór jest jednak większy, ponieważ - jeśli tego właśnie potrzebujesz - możesz kupić drukarkę wielofunkcyjną. Modele zwane all-in-one nie tylko drukują, możesz za ich pomocą skanować, kopiować, a nawet faksować. Dlatego tak doskonale sprawdzają się w domu i w biurach. Zapewniają niezależność i wygodę.

Inteligentna technologia

Technologia nie stoi w miejscu, o czym przekonujemy się każdego dnia. Ten rozwój dotyczy także drukarek. Nowoczesne modele są wyposażone w inteligentne funkcje, które ułatwiają życie i wspierają w pracy. O co chodzi?

Drukowanie bezprzewodowe

Drukowanie bezprzewodowe jest dziś właściwie standardem. Możesz łatwo wysyłać zadania drukowania ze swojego laptopa, smartfona lub tabletu - bez konieczności używania kabli. Po pierwsze - wygoda, po drugie, estetyczne miejsce pracy i brak zbędnego “okablowania” w domu czy biurze.

Integracja z chmurą

Dzięki integracji z chmurą możesz drukować dokumenty bezpośrednio z niej: oznacza to, że zawsze i wszędzie masz dostęp do swoich plików i możesz je wydrukować wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Zrównoważony rozwój i oszczędność kosztów

W czasach, gdy zrównoważony rozwój staje się standardem, twórcy drukarek nie zostają w tyle także w tej kwestii. Wiele nowoczesnych drukarek jest zaprojektowanych tak, aby były bardziej przyjazne dla środowiska. Zużywają mniej energii, nie tracąc przy tym na wydajności. Wpływa to pozytywnie na środowisko i twój portfel.

Konserwacja

Pamiętaj, dobrze utrzymana drukarka działa dłużej i zapewnia lepszą wydajność. Oto kilka wskazówek dotyczących utrzymania drukarki w dobrym stanie:

regularne czyszczenie: usuwaj kurz i brud, aby zapobiec zacięciom papieru i problemom z drukowaniem,

Ok, wydaje się, że wiesz już wszystko. W każdym razie prawie wszystko. Nie pozostaje nic innego: teraz możesz drukować to, na co masz ochotę.