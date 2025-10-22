Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Oszukiwali "na policjanta". Już nie będą. Członkowie przestępczej szajki zatrzymani

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Krasnostawscy policjanci rozpracowali grupę, w której działało pięciu mężczyzn, m.in. ci trzej na zdjęciu
Krasnostawscy policjanci rozpracowali grupę, w której działało pięciu mężczyzn, m.in. ci trzej na zdjęciu (fot. KPP Krasnystaw)

Znaną powszechnie, ale niestety wciąż skuteczną metodą "na policjanta" działała grupa przestępcza, którą właśnie rozbili krasnostaswcy policjanci. Zatrzymali w Warszawie pięciu członków szajki.

Policjanci z krasnostawskiej komendy zajęli się sprawą po tym, jak w listopadzie zeszłego roku zgłosiła się do nich oszukana 45-letnia mieszkanka powiatu. Zaczęli szukać przestępców i tak wpadli na trop szajki. W trakcie swojej skrupulatnej pracy, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, ustalili, że grupa działała w całej Polsce. Wśród poszkodowanych są bowiem jeszcze trzy inne osoby z województw podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. 

Ludzie ci uwierzyli, że telefonuje do nich policjant z ostrzeżeniem o przestępcach, którzy mają zamiar pozbawić te osoby oszczędności. Ofiary oszustów, chcąc ratować pieniądze przekazywali je podstawionym przez tę bandę pośrednikom. Pokrzywdzeni stracili w ten sposób około 200 tys. zł.

Kiedy kryminalni z Krasnegostawu już wiedzieli, kogo konkretnie szukają, przeprowadzili akcję. W warszawie zatrzymali pięciu mężczyzn  w wieku 38, 42, 43, 48 i 52 lat.

- Na podstawie zgromadzonych dowodów wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania oszustw. Mężczyźni przyznali się do winy. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze. Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności - podsumowuje podkomisarz Anna Chuszcza, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

 

Robert Bąkiewicz na konferencji w Tomaszowie Lubelskim. Był jednym z panelistów wydarzenia

Kuratorium bada sprawę uczestnictwa młodzieży w konferencji z udziałem Bąkiewicza

Lubelskie kuratorium oświaty sprawdza, czy organizacja i udział młodzieży w konferencji „Między informacją a dezinformacją” w Tomaszowie Lubelskim były zgodne z prawem. W konferencji uczestniczył m.in. lider nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic Robert Bąkiewicz.
Zbigniew Jakubas nie myśli na razie o zmianie trenera

Zbigniew Jakubas (Motor Lublin): Dajmy szansę trenerowi się odbudować

Po piątkowej porażce Motoru Lublin z GKS Katowice pojawiło się mnóstwo spekulacji, że lada dzień posadę trenera straci Mateusz Stolarski. Okazuje się jednak, że na razie szkoleniowiec może spać spokojnie. Zbigniew Jakubas w programie „Futbol Totalny” na TVP Sport przyznał, że na każdy projekt patrzy długofalowo.
Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) przygotowała na końcówkę roku dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego dwa kluczowe nabory: Działanie 1.3 „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw” oraz Działanie 2.4 „Cyfryzacja lubelskich MŚP”. Oba stanowią kontynuację Działań, które w poprzednich edycjach spotkały się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych firm i przyniosły wymierne efekty dla gospodarki regionu.
Krasnostawscy policjanci rozpracowali grupę, w której działało pięciu mężczyzn, m.in. ci trzej na zdjęciu

Oszukiwali "na policjanta". Już nie będą. Członkowie przestępczej szajki zatrzymani

Znaną powszechnie, ale niestety wciąż skuteczną metodą "na policjanta" działała grupa przestępcza, którą właśnie rozbili krasnostaswcy policjanci. Zatrzymali w Warszawie pięciu członków szajki.
Pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

PORT PC: pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

Szukając dziś taniego sposobu na ogrzewanie domu, nie trzeba już iść na kompromis i godzić się na codzienną, pracochłonną obsługę kotła, wystarczy zainstalować pompę ciepła, która zapewni nie tylko pełny komfort użytkowy, ale też jedne z najniższych kosztów ogrzewania – przekonują eksperci Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Wskazują za najnowszymi badaniami opinii użytkowników, że to urządzenie sprawdza się w różnych budynkach, dodatkowo świetnie współpracuje z fotowoltaiką i magazynami energii, przynosząc kolejne korzyści.
Dobra drukarka, dobre wydruki

Dobra drukarka, dobre wydruki

Na co dzień raczej nie myślimy o tym, jak ważne są w naszym życiu przedmioty, których używamy. Ekspres do kawy, pralka, kuchenka... Ale i drukarka. Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, studiujesz, czy po prostu chcesz wydrukować kilka fajnych zdjęć, niezawodna drukarka jest niezbędna.
para oglądająca samochody poleasingowe https://elements.envato.com/car-dealership-manager-advises-spouses-when-choosi-HMXELUY

Jak finansować auto poleasingowe – leasing, kredyt, gotówka?

Auta poleasingowe od kilku lat cieszą się w Polsce rosnącą popularnością – zarówno wśród przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. To samochody, które po zakończeniu umowy leasingowej wracają do firmy leasingowej, a następnie trafiają do sprzedaży jako używane auta. Najczęściej są to samochody osobowe eksploatowane przez 2–4 lata, regularnie serwisowane i posiadające pełną dokumentację. Dzięki temu można kupić używany samochód w bardzo dobrym stanie technicznym, często w niższej cenie niż w komisie czy salonie.
Temu mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Za kratkami na pewno spędzi najbliższe 3 miesiące

Koszmar trwał od lat. Sąd aresztował damskiego boksera

Długo znosiła upokorzenia i przemoc, ale w końcu nie wytrzymała. Kobieta, nad którą jej partner od kilku lat znęcał się psychicznie i fizycznie zawiadomiła policję. 44-latek został zatrzymany, usłyszał zarzuty, a sąd uznał, że należy go izolować i aresztował tymczasowo na 3 miesiące.
Orkiestrze towarzyszyć będą znani puławskiej publiczności wokaliści

Koncert muzyki filmowej na zwieńczenie puławskiej "Senioriady"

Dzisiaj o godz. 17 w sali widowiskowej Domu Chemika publiczność będzie miała okazję wysłuchać wiązanki z popularnych polskich filmów i seriali telewizyjnych z dawnych lat. Utwory wykona Puławska Orkiestra Dęta, której będą towarzyszyć wokaliści Zbigniewa Jonaka.
zdjęcie ilustracyjne

Szpiedzy zatrzymani w Białej Podlaskiej. W ich telefonach zdjęcia obiektów wojskowych

ABW zatrzymała w Białej Podlaskiej dwóch młodych Ukraińców, którzy mieli działać na rzecz wywiadu rosyjskiego. W ich telefonach zabezpieczono m.in. zdjęcia obiektów wojskowych.

Sanja Radosavljević - nowa skrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin

Wielki transfer PGE MKS El-Volt Lublin

Sanja Radosavljević nową zawodniczką PGE MKS El-Volt Lublin
Jak zadbać o grób bliskiej osoby jeszcze przed świętem zmarłych?

Jak zadbać o grób bliskiej osoby jeszcze przed świętem zmarłych?

Święto Zmarłych, przypadające na początek listopada, jest wyjątkowym czasem refleksji i pamięci o tych, którzy odeszli. W tym okresie groby naszych bliskich stają się miejscami, które odwiedzamy częściej niż zazwyczaj. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio zadbać o ich wygląd i stan. Przygotowanie grobu na Święto Zmarłych to nie tylko kwestia estetyki, ale także wyraz szacunku dla zmarłych. W niniejszym artykule podpowiemy, jak krok po kroku przygotować miejsce spoczynku bliskiej osoby, by w pełni oddać się zadumie w dniu ich pamięci.
Jak wybrać najlepszy druk do materiałów promocyjnych Twojej firmy?

Jak wybrać najlepszy druk do materiałów promocyjnych Twojej firmy?

Wybór odpowiedniego druku do materiałów promocyjnych to kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy. To, w jaki sposób Twoje materiały będą prezentowane, może znacząco wpłynąć na postrzeganie marki przez klientów. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć różne techniki druku i ich zastosowanie. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z wyborem druku, takie jak technologia, jakość, koszty i czas realizacji.

Podpisanie listu intencyjnego to symboliczny moment dla utworzenia Muzeum Dzieci Zamojszczyzny

By pamięć o nich nie przepadła. Ma powstać Muzeum Dzieci Zamojszczyzny

Od pomysłów i prowadzonych przez kilka lat rozmów przechodzą do czynów. We wtorek podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum Dzieci Zamojszczyzny. Są już jego wstępne wizje i wstępnie proponowane lokalizacje.
Miasto niebawem otworzy przedłużenie ul. Węglarza. Mieszkańcy domagają się też przedłużenia ul. Koryznowej.

Przedłużenie Koryznowej? Mieszkańcy chcą, miasto nie ma kasy

W najbliższym czasie otwarte ma zostać przedłużenie ulicy Węglarza. Prace nad tym odcinku dobiegły końca, a ulica czeka tylko na odbiór techniczny. Mieszkańcy tej okolicy domagają się jednak również przedłużenia ulicy Koryznowej. Na to póki co się jednak nie zanosi.

Robert Bąkiewicz na konferencji w Tomaszowie Lubelskim. Był jednym z panelistów wydarzenia

12:35 Kuratorium bada sprawę uczestnictwa młodzieży w konferencji z udziałem Bąkiewicza

12:24

Zbigniew Jakubas (Motor Lublin): Dajmy szansę trenerowi się odbudować

12:15

Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

12:10

Oszukiwali "na policjanta". Już nie będą. Członkowie przestępczej szajki zatrzymani

12:06

PORT PC: pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

11:21

Koszmar trwał od lat. Sąd aresztował damskiego boksera

11:18

Koncert muzyki filmowej na zwieńczenie puławskiej "Senioriady"

Robert Bąkiewicz na konferencji w Tomaszowie Lubelskim. Był jednym z panelistów wydarzenia

Kuratorium bada sprawę uczestnictwa młodzieży w konferencji z udziałem Bąkiewicza

Zbigniew Jakubas nie myśli na razie o zmianie trenera

Zbigniew Jakubas (Motor Lublin): Dajmy szansę trenerowi się odbudować

Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Krasnostawscy policjanci rozpracowali grupę, w której działało pięciu mężczyzn, m.in. ci trzej na zdjęciu

Oszukiwali "na policjanta". Już nie będą. Członkowie przestępczej szajki zatrzymani

Pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

PORT PC: pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

Dobra drukarka, dobre wydruki

Dobra drukarka, dobre wydruki

Robert Bąkiewicz na konferencji w Tomaszowie Lubelskim. Był jednym z panelistów wydarzenia

Kuratorium bada sprawę uczestnictwa młodzieży w konferencji z udziałem Bąkiewicza

Zbigniew Jakubas nie myśli na razie o zmianie trenera

Zbigniew Jakubas (Motor Lublin): Dajmy szansę trenerowi się odbudować

Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Krasnostawscy policjanci rozpracowali grupę, w której działało pięciu mężczyzn, m.in. ci trzej na zdjęciu

Oszukiwali "na policjanta". Już nie będą. Członkowie przestępczej szajki zatrzymani

Pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

PORT PC: pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

Dobra drukarka, dobre wydruki

Dobra drukarka, dobre wydruki

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

film
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

galeria
Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
galeria
ZDJĘCIA

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
galeria
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
galeria
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
galeria
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
galeria
ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie