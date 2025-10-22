PORT PC: pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

Jeszcze kilka lat temu pompy ciepła uchodziły za rozwiązanie kosztowne inwestycyjnie. Dziś, dzięki dotacjom z programów „Czyste Powietrze” czy „Moje Ciepło” oraz uldze termomodernizacyjnej, ich instalacja stała się dostępna finansowo i konkurencyjna wobec innych źródeł ciepła.

Koszt inwestycji zależy od rodzaju urządzenia i charakterystyki budynku, ale w wielu przypadkach - przy uwzględnieniu dopłat i ulg podatkowych - jest porównywalny z zakupem nowoczesnego kotła gazowego.

„Pompy ciepła to dziś dostępne i opłacalne rozwiązanie, jeśli są odpowiednio dobrane do potrzeb budynku i prawidłowo zamontowane. Inwestorzy realnie obniżają rachunki za ogrzewanie i odzyskują nakłady szybciej niż zakładali” - podkreśla Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), która w 2024 r. uruchomiła ogólnopolską kampanię informacyjną „Pompuj ciepło z głową”.

Dodaje, że jest to efekt wyjątkowo wysokiej efektywności energetycznej pomp ciepła: od 3 do nawet 5 razy wyższej niż kotłów.

„Sprawność żadnego z kotłów (nawet kondensacyjnych), realnie nigdy nie przekroczy 100 proc., czyli dostarczają one maksymalnie tyle energii cieplnej, ile włożyliśmy w nie opału czy paliwa. Natomiast pompy ciepła zwielokrotniają wsad energii, bo za każdy 1 kWh energii elektrycznej pobrany z sieci dostarczają od 3 do 5 kWh ciepła, w zależności od przypisanej im klasy efektywności energetycznej dla ogrzewania. Wykorzystują przy tym darmową energię z otoczenia z powietrza, gruntu, wody” - wyjaśnił ekspert.

Jak podkreślił, to właśnie dzięki temu, pomimo stosunkowo wysokich cen energii elektrycznej w Polsce, inwestycja potrafi zwrócić się w ciągu kilku lat, a później będzie przynosić trwałe oszczędności.

„Co ważne, koszty ogrzewania pompami ciepła są przewidywalne i coraz bardziej korzystne. W lipcu ubiegłego roku, gdy zniesiono limity zużycia dla energii elektrycznej objętej tańszą, mrożoną stawką, właściciele pomp ciepła odnotowali średnio 30 proc. obniżki na rachunkach. Od kilkunastu miesięcy ceny energii dla gospodarstw domowych są stabilne i takie powinny pozostać również w przyszłym roku, choć nie będzie już ich mrożenia. Według ministra energii Miłosza Motyki, sytuacja na rynku sprzyja wręcz obniżaniu stawek w 2026 roku” - zaznaczył Lachman.

Badanie SW Research z sierpnia 2025 roku potwierdza, że pompy ciepła cieszą się dużym uznaniem Polaków. Aż 80 proc. użytkowników jest zadowolonych z wykorzystania tej technologii do ogrzewania swojego domu, a tylko 5 proc. wyraża niezadowolenie. Usatysfakcjonowani są zarówno mieszkańcy nowych domów, jak i starszych, przy czym w ocieplonych budynkach zadowolenie deklaruje ponad 80 proc. respondentów, a w nieocieplonych 63 proc. (przy jedynie 13 proc. niezadowolonych). Warunkiem zadowolenia nie jest też posiadanie instalacji fotowoltaicznej. W domach z takimi panelami satysfakcję wyraża 82 proc. użytkowników, podczas gdy w domach bez paneli wynik to 74 proc.

Według Bartłomieja Derskiego, eksperta rynku energetycznego, wyniki badań opinii publicznej wyraźnie pokazują, że pompy ciepła mają w Polsce wysoką akceptację. „Poziom satysfakcji pozostaje bardzo wysoki niezależnie od tego, czy pompa ciepła została zintegrowana z innymi rozwiązaniami energooszczędnymi - to dowód, że sama technologia broni się w codziennym użytkowaniu” - podkreśla ekspert.

Wyniki badań potwierdzają, że użytkownicy pomp ciepła doceniają takie aspekty jak: wygoda obsługi (84 proc. pozytywnych ocen), bezawaryjność urządzeń (77 proc.) oraz koszty ogrzewania (62 proc. zadowolonych wobec zaledwie 12 proc. niezadowolonych).

Zdaniem Pawła Lachmana to jest mocny sygnał, że pompy ciepła sprawdzają się w praktyce i odpowiadają na potrzeby polskich gospodarstw domowych. „Są wygodne, bezobsługowe i zapewniają przewidywalne koszty ogrzewania. To najlepsza rekomendacja dla tych osób, które szukają efektywnego źródła ciepła odpornego na zmiany cen energii” - argumentuje.

Zachęca przy tym właścicieli domów do korzystania z internetowego kalkulatora kosztów ogrzewania, który pozwala w łatwy i szybki sposób sprawdzić, ile wyniosą wydatki na ogrzewanie zależnie od powierzchni budynku, jego standardu energetycznego i wybranego urządzenia grzewczego. Kalkulator jest dostępny na stronie: https://pobe.pl/uproszczony-kalkulator-pobe-przez-polski-alarm-smogowy/

Szef PORT PC zwraca również uwagę, że pompy ciepła to rozwiązanie nie tylko bardzo wygodne i ekonomiczne, ale też najczystsze źródło ciepła, przyjazne naszemu zdrowiu i środowisku.

„Wybierając to rozwiązanie, można wyraźnie poprawić jakość powietrza w budynku i jego otoczeniu, co bezpośrednio przekłada się na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Zastępując tradycyjne kotły na węgiel, olej czy gaz, pompy ciepła eliminują emisję szkodliwych pyłów i benzoapirenu tworzące smog, który wywołuje alergie i choroby układu oddechowego oraz choroby układu krążenia. Te z kolei przyczyniają się do śmierci nawet kilkudziesięciu tysięcy osób w Polsce rocznie” - zauważył Lachman.

Dodał, że dziś wielu ekspertów wskazuje, że pompy ciepła są najbardziej przyszłościową technologią z ogromnym potencjałem, która realnie poprawia komfort życia na co dzień - zarówno w skali gospodarstw domowych, jak i całej społeczności, wpisując się przy tym w cele klimatyczne i energetyczne naszego kraju oraz Unii Europejskiej.

W ocenie Lechmana, pompy ciepła są urządzeniami niemal bezobsługowymi. „Automatycznie dostosowują swoją pracę do temperatury na zewnątrz i oczekiwań mieszkańców. Użytkownik może sterować nimi z poziomu aplikacji mobilnej - zmieniać ustawienia, monitorować zużycie energii i kontrolować koszty z dowolnego miejsca” - wyjaśnił.

Zwraca przy tym uwagę, że wiele modeli oprócz ogrzewania pomieszczeń zimą oferuje także możliwość chłodzenia ich latem, co sprawia, że jedno urządzenie zapewnia komfort przez cały rok. „Do tego pracują cicho i dyskretnie, nie zakłócając codziennego życia domowników” - zaznaczył.

Dodał, że najwyższą efektywność pompy ciepła zwykle uzyskują w nowych, dobrze zaizolowanych domach, ale świetnie sprawdzają się również w starszych budynkach, co pokazało niedawne badanie opinii użytkowników zrealizowane przez SW Research.

„Nie jest do tego potrzebna kompleksowa termomodernizacja czy wymiana instalacji, często wystarczą drobne modernizacje” - zauważył Paweł Lechman.

Wyjaśniając przy tym, że kluczem do sukcesu, zwłaszcza w przypadku starszych budynków, jest zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego fachowca, rzetelna ocena potrzeb energetycznych budynku i stanu instalacji, co pozwoli dobrać właściwe rozwiązanie. „Niezbędny jest też prawidłowy montaż pompy ciepła wraz z dodatkowymi komponentami” - podkreślił.

Zdaniem ekspertów, komentujących wyniki badania SW Research, pompy ciepła to inwestycja, która daje wymierne korzyści już dziś, a jednocześnie „buduje bezpieczną, zdrową i czystą przyszłość”.

Według prezesa PORT PC, nie tylko w Polsce i Europie pompy ciepła coraz częściej zastępują kotły. „To jest globalny trend w ogrzewaniu domów, dokładnie sprawdzony w praktyce przez miliony gospodarstw domowych. Co ciekawe, dominuje on w krajach o znacznie chłodniejszym klimacie niż nasz, jak Norwegia, gdzie blisko 60 proc. domów jest ogrzewanych pompami ciepła” - wskazał Lachman.

Dodał, że Polsce w ostatnich latach również coraz mocniej się w ten trend wpisuje.

Więcej praktycznych informacji na stronie https://www.pompujcieplozglowa.pl/

Źródło informacji: PAP MediaRoom