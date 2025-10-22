Kuratorium bada sprawę uczestnictwa młodzieży w konferencji z udziałem Bąkiewicza

Konferencja odbyła się w poniedziałek i we wtorek w hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim. Głównym organizatorem był tamtejszy Klub Europy Karpat, a współorganizatorami m.in. tamtejsze starostwo powiatowe, Stowarzyszenie Nowoczesność i Tradycja oraz poseł PiS Tomasz Zieliński.

We wtorek z młodzieżą spotkał się w Tomaszowie Lubelskim prezydent RP Karol Nawrocki. Uczestnikami dyskusyjnych paneli byli m.in. były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski i lider nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic Robert Bąkiewicz.

Lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski powiedział PAP, że do kuratorium wpłynęły zapytania w tej sprawie. Wątpliwości wzbudziło to, że konferencja odbywała się na terenie szkoły i miała charakter wiecu politycznego. – Najbardziej bulwersujący jest udział pana Bąkiewicza po słowach, jakich użył w przestrzeni publicznej – powiedział Szabłowski.

Lubelskie kuratorium sprawdza m.in., czy uczestniczyli w konferencji uczniowie niepełnoletni i czy wyrazili na to zgodę ich rodzice oraz z czyjej inicjatywy konferencja została zorganizowana w tym miejscu. – Sprawdzamy, czy to była inicjatywa szkoły, czy też samorządu, na który nie mamy wpływu – zaznaczył kurator.

Szabłowski powiedział, że na konferencji byli też obecni wizytatorzy z kuratorium. – Badamy tę sprawę. Jeśli będą jakieś zarzuty, to będziemy wyciągać konsekwencje – dodał.

Starosta tomaszowski Henryk Karwan powiedział PAP, że szkoła nie była organizatorem ani inicjatorem tej konferencji, a hala sportowa została wynajęta.

– Jeden z organizatorów konferencji, czyli Stowarzyszenie Nowoczesność i Tradycja, wystąpił o komercyjne wynajęcie i zapłacił za wynajem hali – powiedział.

Nie podał kwoty. Jego zdaniem komentarze w tej sprawie są na wyrost, a w panelu z udziałem Bąkiewicza nic złego nie padło. W jego ocenie przekaz był mocny, krytyczny, ale patriotyczny. Karwan powiedział też, że na konferencji była obecna młodzież, „ta, która chciała przyjść i która skończyła 18 lat”. Jak dodał, obecnych było także wiele innych zaproszonych osób, nie tylko z Tomaszowa, ale też z regionu.

Konferencja Klubu Europy Karpat organizowana była w Tomaszowie Lubelskim po raz czwarty. W tym roku poświęcona była m.in. analizie emocji i manipulacji w kampanii prezydenckiej, migracji, roli mediów publicznych i prywatnych w przekazywaniu rzetelnych informacji, budowaniu tożsamości narodowej młodego pokolenia. Jeden z tematów dyskusji brzmiał „Tarcza Wschód czy Fort Trump? – bezpieczeństwo Polski w przyszłości”.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście-Północ bada sprawę wypowiedzi Bąkiewicza podczas wiecu PiS na placu Zamkowym w Warszawie. Mówił on wtedy m.in.: „Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły”.