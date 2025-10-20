4 Fajerki. Nowa pracownia artystyczna w skansenie

Pracownia mieści się w piwnicach szkoły z Bobrownik w sektorze miasteczko. Przestrzeń przeszła gruntowną rewitalizację. Pracownia od razu zaprasza na dwudniowe warsztaty z ceramiki. Szkolenie poprowadzi Joanna Kowalska-Wolszczak.

Z kolei za przygotowanie pracowni odpowiadają Elżbieta Mysłowska i Szymon Kryński, pracownicy Działu Konserwacyjno-Budowlanego. - Wykorzystaliśmy część materiałów z odzysku - przyznaje pan Szymon. - Niektóre, jak chociażby elementy boazerii pochodziły z dawnego ogrodzenia skansenu. Dając tym materiałom drugie życie chcemy inspirować do pracy twórczej- podkreśla.

Poza tym, w wystroju 4 Fajerki można dostrzec wiele innych detali: umywalki zrobione z emaliowanych miednic, abażury z sit, taborety obszyte jutowymi workami.

- Oddając ponownie pracownię do użytku, dajemy także sygnał naszym gościom: nasz skansen to muzeum pełne życia. To również przestrzeń, gdzie poza spotkaniem z historią i eksponatami można nabyć zupełnie nowych, choć mocno umocowanych w tradycji, umiejętności - mówi Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. - Dlatego też gorąco zachęcam do udziału w warsztatach z ceramiki w naszej pracowni. Biletów nie zostało już wiele i można je zarezerwować na przykład poprzez naszą stronę internetową: https://bilety.skansen.lublin.pl/. Warsztaty z ceramiki odbędą się w dniach 25-26 października w godz. 9.15, 11.45 oraz 14.45.