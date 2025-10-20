Hit kolejki dla Grafa Chodywańce. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Przed sobotnim meczem minimalnie lepszy bilans punktowy miał BKS Bodaczów. Zespół Krzysztofa Hadło uzbierał 27 punktów na co złożyło się dziewięć zwycięstw i tylko jedna porażka. Z kolei ekipa Grafa miała na koncie 26 „oczek” i równie imponujący bilans ośmiu zwycięstw i dwóch remisów. To wszystko sprawiło, że mecz śmiało można było nazwać hitem kolejki.

Przed 11. kolejką gospodarze mieli po stronie strat tylko osiem goli, a Graf o jedną bramkę mniej. W sobotę na boisku w Bodaczowie kibice zobaczyli tylko jedno trafienie. W 83 minucie po dobrym prostopadłym podaniu sam na sam z bramkarzem miejscowych Piotrem Lembrykiem znalazł się Marcos Vinicius. Brazylijczyk tym samym zrehabilitował się na niewykorzystany nieco wcześniej rzut karny, który w świetnym stylu obronił golkiper z Bodaczowa.

– Mamy w naszym klubie takie założenia, że wraz z trenerem Bohdanem Bławackim analizujemy każdego z rywali. Nastawialiśmy się na ciężki wyjazdowy mecz i naszym planem było szukanie swoich szans poprzez kontrataki. Sytuacja ułożyła się jednak tak, że to my byliśmy częściej przy piłce i mogliśmy strzelić przynajmniej jedną bramkę. Rzutu karnego nie wykorzystał jednak Marcos Vinicius. Jednak później nasz zawodnik świetnie się zrehabilitował i trafił z gry zapewniając nam wygraną – mówi Paweł Mroczkowski, prezes Grafa. – Cieszymy się z wygranej w Bodaczowie. Uważam, że dla naszej drużyny ten mecz był swoistym „kolokwium” z rundy jesiennej, które zespół zdał na bardzo dobrą ocenę. U każdego z zawodników dostrzegam ogromne zaangażowanie i serce do gry. Trener Bławacki jest dużej klasy fachowcem i dba nie tylko o dobrą formę zawodników, ale i o właściwą atmosferę w zespole, a to przekłada się na wyniki – dodaje Mroczkowski.

A jak spotkanie oceniają trenerzy?

– Jechaliśmy na trudny teren. W mojej opinii w pełni zasłużyliśmy na trzy punkty w tym spotkaniu. Kontrowaliśmy jego przebieg i nieco zaskoczyliśmy rywali tym, że Maros Vinicius nie znalazł się w wyjściowym składzie. Po niestrzelonym rzucie karnym pomyślałem, że chyba ten mecz zremisujemy. Jednak w końcówce przycisnęliśmy rywala i zdobyliśmy gola na wagę trzech punktów – mówi Bohdan Bławacki, trener Grafa. – W klubie panuje świetny klimat. Z prezesem współpracuje mi się bardzo dobrze, a kibice bardzo nam pomagają. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w sobotę w Bodaczowie naszych fanów było więcej niż kibiców gospodarzy – dodaje doświadczony szkoleniowiec. – Popełniliśmy w tym meczu w zasadzie dwa błędy, a po jednym z nich straciliśmy gola. Przy stanie 0:0 mieliśmy swoje okazje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Nie załamujemy się tym niepowodzeniem i myślimy już o kolejnym meczu. Za tydzień zmierzymy się u siebie z Victorią Łukowa i będziemy przygotowani do zaciętego boju – zapewnia Krzysztof Hadło, trener drużyny z Bodaczowa.

BKS Bodaczów – Graf Chodywańce 0:1 (0:0)

Bramka: M. Vinicius (83).

BKS: Lembryk – A. Cymerman, D. Kurzawa, Kić, P. Cymerman – S. Kurzawa, Sas – Woźniak (70 Mazur), Chodacki, Dołba (46 Bubiłek) – Wróbel.

Graf: Waśkiewicz – Perec (80 Wereszczak), Smoliński, Dzhusa, Ligęza, Murjas (90 Tyrka), Bobyliak (80 Dźwierzyński), Krosman (46 M. Vinicius), Ciećko, Bartecki, Surmacz.

Czerwona kartka: Kić (86-za dwie żółte).

Sędziował: Pyda.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

BKS Bodaczów – Graf Chodywańce 0:1 (M. Vinicius 83) * Pogoń 96 Łaszczówka – Korona Łaszczów 5:0 (Habura 7, 32, Bukowski 14, Grzelak 61, Jędrzejewski 64) * Omega Stary Zamość – Huragan Hrubieszów 0:2 (Rybka 37, Rutkowski 90) * Andoria Mircze – Gryf Gmina Zamość 1:0 (Matysiak 8) * Huczwa Tyszowce – Sparta Łabunie 0:4 (Nowak 55, 77, 85, Zając 60) * Victoria Łukowa – Roztocze Szczebrzeszyn 3:1 (Buczek 27-karny, Pędlowski 58, Wójcik 81 – Gałka 55) * Olimpiakos Tarnogród – Grom Różaniec 6:3 (Olekh 6, Gardzielik 11, 18, 67, Nabijonov 21, 61 – Perin 8, 73-karny, Kotlarz 83) * Błękitni Obsza – Potok Sitno 6:2 (Strug 10, 61, Budzyński 17, 27, Przytuła 63, 90 - Bondyra 37, Drozdowski 60-karny).