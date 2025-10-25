Avia znowu zgubiła punkty u siebie. Tym razem zremisowała ze Starem Starachowice

W Świdniku długo utrzymywał się bezbramkowy remis. Dopiero w końcówce pierwszej połowy kibice mogli poderwać się ze swoich krzesełek. Najpierw, żeby sobie popsioczyć, bo w 40 minucie po centrze z rzutu rożnego w odpowiednim miejscu znalazł się Hubert Mich, który strzałem z bliska otworzył wynik.

Na szczęście gospodarze błyskawicznie doprowadzili do wyrównania. Przyjezdni za krótko wybili piłkę ze swojej szesnastki, a przed polem karnym zebrał ją Dominik Zawadzki. Pomocnik żółto-niebieskich długo się nie zastanawiał, tylko od razu zdecydował się na strzał z powietrza. Wyszło świetnie, bo futbolówka wylądowała w siatce, tuż przy słupku.

Wydawało się, że podbudowana Avia po przerwie ruszy do natarcia i przechyli szalę na swoją stronę. Niestety, chociaż miejscowi mieli przewagę, a do tego kilka dobrych okazji, to nie udało im się już wpisać na listę strzelców. Najbliżej powodzenia był Andrij Remeniuk, na kwadrans przed końcowym gwizdkiem. Ukrainiec oddał strzał, a piłka pechowo odbiła się od bramkarza, potem od słupka, ale nie wylądowała w siatce.

– Wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie. Spodziewaliśmy się twardego, surowego meczu. Szkoda bramki straconej ze stałego fragmentu gry, bo trenerzy uczulali nas, że to mocna strona przeciwnika. Fajnie, że odpowiedzieliśmy. Druga połowa naprawdę była w naszym wykonaniu niezła, bo długo cisnęliśmy i chcieliśmy strzelić bramkę. Były słupki i inne sytuacje, a mecz po przerwie mógł się podobać, pokazaliśmy charakter i to, że chcemy wygrać – ocenia w klubowych mediach społecznościowych Patryk Małecki.

Avia Świdnik – Star Starachowice 1:1 (1:1)

Bramki: Zawadzki (45) – (40).

Avia: Białka – Zbozień, Kursa, Orzechowski, Kalinowski (74 Dobrzyński), Zawadzki (66 Uliczny), Kamiński, Remeniuk, Małecki, Zuber, Pisarek (74 Maj).