Sport
Wielkie emocje, pięć setów, a na koniec wygrana Bogdanki LUK Lublin

(fot. PAP/Wojtek Jargiło)

W sobotę kibice w Lublinie doczekali się domowej inauguracji nowego sezonu. Bogdanka LUK musiała się mocno napracować na zwycięstwo, ale jednak pokonała ZAKS-ę Kędzierzyn Koźle 3:2.

Spotkanie znacznie lepiej rozpoczęli goście, którzy zdobyli trzy pierwsze punkty, a niedługo później prowadzili już 8:4. Co ciekawe, rywale tak szybko, jak wypracowali sobie solidną zaliczkę, od razu ją stracili. Gospodarze odpowiedzieli serią 4:0 i błyskawicznie był remis po 8. Kolejne fragmenty? ZAKSA jednak szybko wróciła na prowadzenie i ostatecznie wygrała pierwszego seta do 21.

W drugim wydawało się, że pójdzie za ciosem, bo wygrywała już 14:10, a później 17:14. Drużyna Stephane’a Antigi nie zamierzała się jednak poddawać i mozolnie odrabiała straty. W końcówce zachowała więcej zimnej krwi i tym razem okazała się lepsza o dwa „oczka”.

Trzecia partia długo była wyrównana, ale w końcówce to lublinianie odjechali rywalom na 22:18 i ostatecznie wygrali do 20. Przyjezdni doprowadzili jednak do tie-breaka, bo po nerwowej końcówce czwartego seta okazali się nieznacznie lepsi (23:25). Wszystko rozstrzygnęło się w piątej odsłonie, która od początku przebiegała pod dyktando gospodarzy. Mistrzowie Polski prowadzili 6:2, a za chwilę 8:3. Drugą ligową wygraną w drugim spotkaniu sezonu 25/26 przypieczętował Aleks Grozdanov (15:10).

Bogdanka LUK Lublin – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (21:25, 25:23, 25:20, 23:25, 15:10)

LUK: Henno (1), Komenda (3), Leon (14), Grozdanov (16), McCarthy (10), Sasak (20), Thales (libero) oraz Malinowski, Wachnik, Young (15).

ZAKSA: Isaacson, Grobelny (7), Rychlicki (27), Szymura (8), Urbanowicz (10), Jakubiszak (7), Czunkiewicz (libero) oraz Rećko (2), Szymański (2), Krawiecki.

Górnik Łęczna jechał do niepokonanego u siebie Śląska Wrocław z zamiarem powalczenia o niespodziankę. Tej jednak nie było. Wicelider tabeli bez większych problemów rozprawił się z zielono-czarnymi wygrywając 3:1. Jedną z bramek strzelił były snajper Górnika Przemysław Banaszak, a w końcówce honorową bramkę dla łęcznian strzelił Adam Deja
PlusLiga
30. KOLEJKA

Wyniki:

Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 0:3
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0
Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 3:1
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0

Tabela:

1. Jastrzębski Węgiel 30 75 80:31
2. Projekt 30 72 81:33
3. Zawiercie 30 72 79:32
4. Bogdanka LUK 30 63 74:43
5. ZAKSA 30 62 70:46
6. Resovia 30 59 73:50
7. Skra 30 51 63:54
8. Norwid 30 46 60:59
9. Olsztyn 30 40 52:60
10. Ślepsk 30 39 56:66
11. Trefl 30 34 50:70
12. Stilon 30 28 45:72
13. Lwów 30 26 46:73
14. Nysa 30 25 40:77
15. Katowice 30 15 33:81
16. Będzin 30 13 27:82

