Sport
PGE Start Lublin rozbity przez Czarnych Słupsk

Autor: Kamil Kozioł
Quincy Ford rozegrał w Słupsku dobre zawody
Quincy Ford rozegrał w Słupsku dobre zawody (fot. PGE Start Lublin)

Ten wynik to spore zaskoczenie, bo wydawało się, że PGE Start po pokonaniu ekipy z Torunia w ostatniej kolejce wchodzi na dobre tory. W środku tygodnia jednak „czerwono-czarni” w dramatycznych okolicznościach przegrali w Koszykarskiej Lidze Mistrzów, a w sobotę oddali mecz praktycznie bez walki.

Od samego początku rzucała się w oczy bardzo indywidualna gra zawodników z Lublina. Brakowało asyst, celnych rzutów, obrony – ta lista mogłaby być jeszcze dużo dłuższa. 

efekcie po niespełna 5 min Start przegrywa 2:11. Ten wynik ustawił gości w roli ekipy goniącej i z tej roli nie wyszli do końca meczu. Wystarczy powiedzieć, że pierwsza asysta na koncie pojawiła się dopiero w połowie drugiej kwarty przy trafieniu Bartłomieja Pelczara. Przy okazji warto zaznaczyć, że to była też pierwsza trójka Startu w tym spotkaniu.

Po zmianie stron było tylko trochę lepiej, bo udało się zniwelować różnicę między obiema ekipami do zaledwie kilku punktów. Co z tego, skoro pogoń kosztowała przyjezdnych mnóstwo sił i zabrakło ic na odparcie kolejnej ofensywy słupszczan. Ta ostatecznie zabiła mecz, a końcowe minuty były okazją do fiesty dla miejscowych kibiców. Energa Czarni ostatecznie wygrali aż 98:72.

W lubelskim zespole nie zawiedli praktycznie tylko Quincy Ford i Jordan Wright Pierwszy to były gracz Energii Czarnych i dobrze sobie znanej hali zdobył aż 13 pkt. Wiright do dorobku drużyny dołożył 20 „oczek”. Bohaterem zwycięzców był za to Szymon Tomczak. Gracz, który w przeszłości był w orbicie zainteresowania Startu, zdobył w sobotę aż 25 pkt.

Energa Czarni Słupsk – PGE Start Lublin 98:72 (27:15, 24:23, 18:21, 29:13)

Czarni:  Tomczak 25, Duffy 19 (3x3), Ivory 8 (2x3), Etou 6, Skele 7 (1x3), Nowakowski 3 (1x3) oraz Wilczek 15 (2x3), Carter Jr 12 (2x3), Musiał 3 (1x3), Pluta 0.

Start: Wright 20 (2x3), Mack 12, Hawkins 10 (1x3), Griffin 10, Put 0 oraz Ford 13 (1x3), B. Pelczar 5 (13), Szymański 2, Krasuski 0.

Sędziowali: Pastusiak, Szczurewski i Ostrowski.

PKO BP EKSTRAKLASA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Raków Częstochowa 2-0
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia 4-0
Korona Kielce - Górnik Zabrze 1-1
Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2-2
Motor Lublin - GKS Katowice 2-5
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1-2
Widzew Łódź - Radomiak Radom 3-2
Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 3-1
Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Tabela:

1. Jagiellonia 11 24 23-13
2. Górnik 12 23 19-10
3. Cracovia 11 21 20-12
4. Korona 12 19 16-11
5. Lech 11 19 20-18
6. Wisła Płock 10 18 12-7
7. Zagłębie 11 16 24-17
8. Widzew 12 16 20-17
9. Legia 11 15 14-12
10. Radomiak 12 15 22-22
11. Raków 11 14 12-15
12. Pogoń 12 14 18-22
13. Arka 12 12 7-19
14. Katowice 12 11 16-24
15. Motor 11 11 13-21
16. Lechia 12 10 21-27
17. Bruk-Bet 11 9 15-21
18. Piast 10 7 9-13

