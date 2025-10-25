Trwa Lubelski ZOOPARK 2025. Byliśmy podczas pierwszego dnia imprezy

Odwiedzający już od rana podziwiali setki zwierząt z całego świata, oraz uczestniczyli w pokazach, zawodach i spotkaniach z hodowcami. Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna edycja będzie rekordowa – pełna atrakcji i edukacyjnych doświadczeń.

Jedną z głównych atrakcji tegorocznego ZOOPARKU jest Strefa Akwarystyczna, która przyciąga miłośników życia pod wodą. Odbywają się tu Międzynarodowe Mistrzostwa Dyskowców, a także widowiskowe Rockscaping Aqua Show – zawody w aranżowaniu akwariów. Zwiedzający mogą podziwiać imponujące zbiorniki tematyczne, które przenoszą w świat kolorowych ryb i egzotycznych roślin.

Egzotyczne i urocze zwierzęta

Na odwiedzających czekają nie tylko akwaria. W halach Targów Lublin można spotkać fretki, świnki morskie, lotopałanki, jeże pigmejskie, króliki, tenreczynki oraz całe stado lemurów katta z Madagaskaru – skocznych i niezwykle towarzyskich zwierząt, które natychmiast przyciągają uwagę najmłodszych.

Nie zabrakło również uroczych alpak, które występują w ramach II Ogólnopolskiej Wystawy Alpak PZHA. Na ringu prezentują się najpiękniejsze okazy z najlepszych hodowli w kraju, oceniane przez międzynarodowego sędziego.

Ptaki, motyle i tropikalne klimaty

Wśród licznych stoisk można podziwiać sowy, sokoły, jastrzębie i płomykówki, a także kolorowe papugi i kanarki. W specjalnej motylarni króluje egzotyka – dziesiątki motyli tworzą bajkową, tropikalną scenerię, w której można się poczuć jak w dżungli.

Miłośnicy gadów również nie będą zawiedzeni – w strefie egzotycznych stworzeń można z bliska zobaczyć węże, jaszczurki, żółwie, pająki i egzotyczne owady, a eksperci opowiadają o ich niezwykłych przystosowaniach do życia.

Psy i koty w centrum uwagi

ZOOPARK to także święto psów i kotów. Dziś, w sobotę 25 października, odbywa się Krajowa Wystawa Psów 9. Grupy FCI, czyli psów ozdobnych i do towarzystwa. Jutro, w niedzielę 26 października, zaplanowano pokazy dog dancing, zawody psich sportów Hoopers, konkurs Rally-O oraz prezentacje różnych ras.

Miłośnicy kotów również mają powody do radości – w ramach Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych można podziwiać majestatyczne Maine Coony, brytyjczyki, sfinksy i wiele innych ras. To doskonała okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się, jak odpowiednio dbać o swojego pupila.

Zwierzęta zagrodowe i edukacja dla najmłodszych

W specjalnej strefie zagrodowej dzieci mogą pogłaskać i nakarmić konie, kuce, kozy, owce, krowy i osły. To nie tylko świetna zabawa, ale też okazja do nauki o życiu na wsi i codziennej opiece nad zwierzętami gospodarskimi.

Nie zabrakło również strefy edukacyjnej i wystawienniczej, gdzie można porozmawiać z ekspertami z branży zoologicznej, kupić karmy, akcesoria, zabawki oraz wszystko, co potrzebne dla domowych pupili.

Weekend pełen wrażeń

Lubelski ZOOPARK to wydarzenie, które łączy miłość do zwierząt, edukację i rozrywkę. To miejsce, gdzie pasjonaci, hodowcy i całe rodziny spotykają się, by wspólnie odkrywać świat natury.

📅 Lubelska Wystawa i Targi Zoologiczne ZOOPARK 2025

📍 Targi Lublin, ul. Dworcowa 11

🕙 Sobota, 25 października – godz. 10:00–18:00

🕘 Niedziela, 26 października – godz. 9:00–17:00