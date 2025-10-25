Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

III liga gr. IV

Trochę pecha, trochę kontrowersji i porażka Świdniczanki w Lubaczowie

Autor: lukisz
Świdniczanka nie rozegrała w Lubaczowie jakiegoś bardzo dobrego spotkania, ale nie musiała w sobotę przegrać
Świdniczanka nie rozegrała w Lubaczowie jakiegoś bardzo dobrego spotkania, ale nie musiała w sobotę przegrać (fot. nyku.foto/Świdniczanka)

Świdniczanka nie rozegrała w sobotę wielkiego meczu w Lubaczowie, ale przy odrobinie szczęścia mogła się pokusić o korzystny wynik. Ostatecznie Pogoń-Sokół wygrała jednak 3:1.

Pierwsze 20 minut to dominacja gospodarzy, którzy nie potrafili jednak udokumentować jej ani jednym golem. Po chwili w kontrowersyjnych okolicznościach Krzysztof Figiel wyleciał z boiska po faulu taktycznym.

– Sędzia długo się zastanawiał, co zrobić. Z boiska, nam wydawało się, że tam nie było nawet wielkiego kontaktu, bardziej spodziewaliśmy się żółtej za symulowanie. A tymczasem była czerwona dla nas i od 21 minuty graliśmy w osłabieniu. W dziesiątkę mieliśmy jednak dużo lepsze momenty niż w jedenastu – przyznaje trener Łukasz Jankowski.

Gości spotkała podwójna kara, bo nie dość, że stracili zawodnika, to po rzucie wolnym także gola. Na 1:0 uderzył Yehor Kromykh. To było jednak jedynie trafienie w pierwszej połowie. Gospodarze dobrze rozpoczęli drugą część zawodów, bo już w 51 minucie na 2:0 podwyższył Łukasz Mazurek. Pewnie wszyscy spodziewali się kolejnych bramek dla miejscowych, a tymczasem lepszy fragment gry zanotowali piłkarze „Świdni”.

Najpierw zmarnowali „setkę”, a za chwilę zdobyli kontaktową bramkę, za sprawą Bartłomieja Poleszaka. Niewiele zabrakło, a poszliby za ciosem. Po rzucie wolnym futbolówkę do siatki wpakował Maciej Wojciechowski. Boczny arbiter podniósł jednak chorągiewkę i wyrównania nie było.

Goście walczyli do końca, ale w 90 minucie, to rywale niby zamknęli mecz trzecim trafieniem. Niby, bo drużyna trenera Jankowskiego zdążyła sobie wypracować jeszcze dwie świetne szanse. Dosłownie tuż po wznowieniu gry powinni wrócić do meczu. A w ostatniej akcji Tomasz Tymosiak przymierzył jeszcze w poprzeczkę.

– Nie lubię szukać usprawiedliwienia, bo do tej czerwonej kartki graliśmy bardzo słabo. Może nie tak słabo, jak z Podlasiem, ale przez 20 minut nie realizowaliśmy naszych założeń. W drugiej połowie mieliśmy swój fragment i szkoda tego spalonego. Może ktoś „palił”, ale na pewno nie był to Maciej Wojciechowski, który uderzył do siatki. Szkoda, bo przy odrobinie szczęścia mogliśmy się w tym meczu o coś pokusić. Trzeba jednak z drugiej strony powiedzieć, że rywale wypracowali sobie znacznie więcej sytuacji i zagrali dobre zawody – mówi trener Jankowski.

Pogoń-Sokół Lubaczów – Świdniczanka Świdnik 3:1 (1:0)

Bramki: Kromykh (23), Mazurek (51), Bielenda (90) – Poleszak (60).

Świdniczanka: Śliwka – Futa (72 Sienicki), Figiel, Szymala, Fedoruk (82 Łuczuk), Tymosiak, Woder, Kutyła, Kopczyński, Konojacki, Poleszak.

Czerwona kartka: Krzysztof Figiel (Świdniczanka, 21 min, za faul).

Magdalena Bożko-Miedzwiecka– dziennikarka, rzeczniczka prasowa. Publikowała w Dzienniku Wschodnim, Newsweeku, Newsweeku Historii, Rzeczpospolitej, Twórczości, Akcencie, Karcie. Laureatka dziennikarskich nagród, m.in. Ostrego Pióra Business Centre Club, nagród w konkursie prasowym Mediów Regionalnych im. Jana Stepka za reportaże historyczne i społeczne, nagród SalusPublica Głównego Inspektora Pracy, nagrody im. Bolesława Prusa Związku Literackich Polskich.
FELIETON

Sama sobie na to zasłużyłam. Ofiary milczą, a sprawcy dalej robią swoje

To się dzieje każdego dnia, wszędzie. Żarty, dwuznaczności, zaczepki. Wszystko z seksualnym podtekstem, mniej lub bardziej dosadnym, na granicy albo za granicą wulgarności. Gesty i słowa, które naruszają naszą intymność, zawstydzają nas i upokarzają. Jesteśmy zaskoczone, zażenowane, zakłopotane. Ale udajemy, że to nic takiego, obracamy w żart, robimy zręczne uniki. I milczymy. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy w szkole, czy w pracy. Nieśmiałe, czy pewne siebie. Młode, czy stare. Tam, gdzie w grę wchodzi system zależności, zawsze będziemy na straconej pozycji. A świat nie zamierza nam pomóc.

Zdjęcie ilustracyjne

Otyłość wśród dzieci coraz większym problemem. NFZ zachęca do rodzinnych zmian na talerzu

Coraz więcej osób w regionie zmaga się z problemem nadwagi i otyłości. – Niestety, na otyłość często chorują całe rodziny, zarówno rodzice, jak i dzieci – mówi Małgorzata Bartoszek z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
13. KOLEJKA

Wyniki:

Pogoń Sokół Lubaczów - Korona II Kielce 0-0
Siarka Tarnobrzeg - Avia Świdnik 2-2
Sokół Kolbuszowa Dolna - Naprzód Jędrzejów 0-1
Sparta Kazimierza Wielka - Wisłoka Dębica 1-3
Stal Kraśnik - Cracovia II 2-2
Star Starachowice - Chełmianka 1-1
Świdniczanka Świdnik - Podlasie Biała Podlaska 1-2
Wisła II Kraków - KSZO Ostrowiec Św. 0-0
Wiślanie Skawina - Czarni Połaniec 0-2

Tabela:

1. Avia 13 26 28-18
2. KSZO 13 26 21-11
3. Wiślanie 13 26 25-22
4. Wisłoka 13 22 20-14
5. Chełmianka 13 22 19-16
6. Siarka 13 21 26-19
7. Star 13 21 19-15
8. Cracovia II 13 21 22-24
9. Pogoń Sokół 13 20 21-13
10. Podlasie 13 20 24-23
11. Korona II 13 17 22-23
12. Stal K. 13 16 22-19
13. Czarni 13 16 20-23
14. Naprzód 13 15 16-22
15. Świdniczanka 13 12 21-24
16. Wisła II 13 10 20-33
17. Sokół Kolbuszowa 13 7 11-23
18. Sparta 13 7 16-31

