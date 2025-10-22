Zimowa zmiana czasu. Autobusy pojadą podwójnie

W nocy z sobotę na niedzielę przestawiamy zegarki. W związku z tym komunikacja miejska pojedzie trochę inaczej.
W nocy z 25 na 26 października w całej Polsce przestawimy zegarki z godziny 3 na 2 z powodu zmiany czasu z letniego na zimowy. W związku z tym Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że kursy nocnej komunikacji miejskiej ulegną zmianie. Rozkład będzie wyglądać następująco:
Linia N1
kursy wykonane dwukrotnie - wg czasu letniego i zimowego:
- 2.04 z Paderewskiego (2.30 z pl. Wolności);
- 2.02 z Żeglarskiej (2.30 z pl. Wolności);
Linia N2
Kurs wykonany dwukrotnie - wg czasu letniego i zimowego:
- 2.02 z Gęsiej (2.30 z pl. Wolności) do Świdnika;
Kurs wykonany podczas zmiany czasu z letniego na zimowy:
- 1.45 ze Świdnika (1.56 z Felina, 2.30 z pl. Wolności) - jeszcze wg czasu letniego;
- 2.45 (czas zimowy) kurs ze Świdnika, o 2.56 (czas zimowy) z Felina, i 3.30 (czas zimowy) z pl. Wolności.
Linia N3
kursy wykonane dwukrotnie - wg czasu letniego i zimowego:
- 2.01 ze Skansenu (2.30 z pl. Wolności);
- 2.03 z Abramowic (2.30 z pl. Wolności).