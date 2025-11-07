Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
I LIGA

Górnik Łęczna w Opolu zagra bez ważnego piłkarza

Po domowej porażce z Polonią Warszawa piłkarze Górnika zagrają na wyjeździe z Odrą Opole
Po domowej porażce z Polonią Warszawa piłkarze Górnika zagrają na wyjeździe z Odrą Opole (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Przed Górnikiem Łęczna kolejny mecz wyjazdowy. W niedzielę o godzinie 12 zielono-czarni zagrają na wyjeździe z Odrą Opole.

Pierwsza część sezonu nieubłaganie zbliża się do końca, a nastroje w Łęcznej niemal od początku są minorowe. Górnik po piętnastu kolejkach ma na koncie ledwie dziesięć punktów i znajduje się w strefie spadkowej. Na ten dorobek złożyła się zaledwie jedna wygrana, siedem remisów i aż siedem porażek. Ostatnią łęcznianie ponieśli na swoim stadionie przeciwko Polonii Warszawa, której ulegli 1:2.

– Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, ale sami musimy sobie z tym poradzić, ponieważ nikt inny tego za nas nie zrobi. Trzeba się zebrać, a także mocno pracować. Jeśli będziemy ciężko trenowali i realizowali oczekiwania trenera, to według mnie wszystko ruszy – powiedział po meczu z „Czarnymi Koszulami” Branislav Spacil, pomocnik Górnika.

W najbliższej kolejce drużyna trenera Ruska zagra na wyjeździe z Odrą i chcąc zachować szansę na utrzymanie w Betclic I Lidze musi celować w zdobycie kompletu punktów. Czeka ich jednak trudne zadanie. Odra w poprzedniej kolejce przegrała 1:2 na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki tracąc drugiego gola w samej końcówce spotkania. Dlatego na własnym stadionie podopieczni trenera Jarosława Skrobacza będą z pewnością chcieli sięgnąć po pełną pulę. Tym bardziej, że na swoim terenie w tym sezonie przegrali zaledwie jeden raz.

Sporym zmartwieniem dla szkoleniowca zielono-czarnych jest z pewnością brak możliwości wystawienia do gry Kamila Orlika. To fatalna wiadomość, bo 26-latek w tym sezonie jest najjaśniejszą, obok Spacila, postacią w zespole. Orlik zagrał do tej pory w trzynastu meczach ligowych i strzelił trzy bramki. Niestety, w ostatnim spotkaniu przeciwko Polonii waleczny pomocnik zobaczył czwartą żółtą kartkę i czeka go przymusowa pauza.

Do dyspozycji trenera łęcznian w najbliższej kolejce będzie znów George Abbott, który odcierpiał już karę za nadmiar żółtych kartek. Anglikowi przybył jednak rywal do gry w linii obrony, bo coraz bliżej zbudowania optymalnej formy jest Paweł Jaroszyński, który trenuje już wraz z kolegami.

Początek niedzielnego spotkania w Opolu zaplanowano na godzinę 12. Mecz będzie można obejrzeć w internecie pod adresem sport.tvp.pl.

DYPLOM DLA DYREKTORA

Jak informuje PZPN, w Szkole Trenerów im. Kazimierza Górskiego w Białej Podlaskiej właśnie zakończyła się trzecia edycja kursu na dyrektora sportowego. Tym razem dyplomy 23 osoby. W tym gronie był również dyrektor sportowy Górnika Łęczna Leando Messias dos Santos. Kto jeszcze? Chociażby były prezes Motoru Lublin Leszek Bartnicki, były dyrektor sportowy żółto-biało-niebieskich Paweł Tomczyk, ale i byli piłkarze: Kamil Wilczek, Adrian Mierzejewski czy Tomasz Foszmańczyk.

BETCLIC I LIGA
15. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Wisła Kraków 0-1
Górnik Łęczna - Polonia Warszawa 1-2
Miedź Legnica - Wieczysta Kraków 3-2
Polonia Bytom - Znicz Pruszków 2-0
Ruch Chorzów - GKS Tychy 2-1
Stal Rzeszów - Pogoń Siedlce 1-1
ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław 2-1
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Odra Opole 2-1
Puszcza Niepołomice - Stal Mielec przełożony

Tabela:

1. Wisła 15 38 43-12
2. Pogoń G.M 15 28 32-22
3. Śląsk 15 27 26-22
4. Chrobry 15 25 21-14
5. Polonia B. 15 24 22-16
6. Wieczysta 15 23 32-23
7. ŁKS 15 21 24-23
8. Ruch 15 21 22-23
9. Stal Rz. 15 21 24-26
10. Miedź 15 21 23-30
11. Pogoń S. 15 20 21-17
12. Polonia W. 15 20 23-25
13. Odra 15 19 15-17
14. Puszcza 14 14 14-17
15. Tychy 15 12 21-32
16. Stal M. 14 11 18-30
17. Górnik 15 10 18-30
18. Znicz 15 10 16-36

