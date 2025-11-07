Rodzinna tragedia w Bogdance. Brat miał zabić brata po świątecznej kłótni

Po odczytaniu aktu oskarżenia jawność rozprawy została wyłączona. Sąd przychylił się do wniosku obrońców Piotra M. oraz pełnomocnika pokrzywdzonej, uzasadniając decyzję koniecznością ochrony szczegółów z życia rodzinnego. Postanowienie wydał sędzia Sądu Okręgowego Adam Daniel.

Tragiczne wydarzenia w Bogdance

Do zdarzenia doszło 26 grudnia ubiegłego roku. Tego dnia Piotr M. odwiedził swojego starszego brata Pawła, w towarzystwie wspólnego znajomego. Wszyscy mieszkali w Bogdance, a oskarżony pracował tam jako górnik. Podczas spotkania mężczyźni spożywali alkohol. Jak ustalono, między braćmi szybko doszło do kłótni.

„Powodem zachowania podejrzanego były sprawy majątkowe po zmarłym ojcu, a także wcześniejsze relacje intymne Pawła M. z konkubiną podejrzanego” – czytamy w akcie oskarżenia.

Spotkanie przeciągało się, a Piotr M. kilkakrotnie wychodził, by dokupić alkohol. Z czasem stawał się coraz bardziej pobudzony i agresywny. Wspólny znajomy opuścił mieszkanie, pozostawiając braci samych. Wtedy doszło do eskalacji konfliktu.

Według ustaleń prokuratury, Piotr M. miał wielokrotnie uderzać Pawła tępym narzędziem w głowę, twarz i szyję, powodując liczne obrażenia, w tym krwotoki i złamania. W wyniku odniesionych ran Paweł M. zmarł na miejscu.

Oskarżony twierdzi, że nie był świadomy tego, co zrobił. Następnego dnia wrócił do kontenera socjalnego, w którym mieszkał jego brat, i znalazł go bez oznak życia. Wówczas zadzwonił pod numer alarmowy, jednak na ratunek było już za późno.

Z opinii biegłych wynika, że Piotr M. jest osobą poczytalną, ale uzależnioną od alkoholu. Nietrzeźwy był również w chwili zatrzymania.

„Jest impulsywny, porywczy, a alkohol znacząco obniża u niego próg agresji. Nie przyznaje się do społecznie nieakceptowanych zachowań, nawet gdy zostaną mu udowodnione” – wskazuje prokuratura, uznając, że działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia.