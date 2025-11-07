Sędzia z zarzutami. Została zawieszona w czynnościach po kolizji z promilami

O sprawie jako pierwszy w dniu kolizji napisał portal Onet. Przypomnijmy, że do stłuczki na ulicy Wyszyńskiego doszło przed południem 5 listopada. Kierująca suzuki kobieta najechała autem na tył hondy. Wezwano policję. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 59-latki ponad półtora promila. Kierowca hondy był trzeźwy.

Sprawczyni kolizji została zatrzymana. Sprawę przejęła Prokuratura Krajowa i wystąpiła do Izby Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym o uchylenie immunitetu sędzi Sądu Okręgowego w Zamościu.

Jak ustalił Onet, decyzja w tej sprawie zapadła w środę wieczorem. Sędzia została również zawieszona w czynnościach, co skutkuje dla niej obniżeniem wynagrodzenia. Następnie śledczy przedstawili jej zarzuty kierowania pod wpływem alkoholu. Nie przyznała się do winy, odmówiła składania wyjaśnień i została zwolniona do domu. Zastosowano wobec niej nakaz powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania.