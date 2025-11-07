Remont ulicy na Starym Mieście. Dziś w nocy będzie zamknięta

"W nocy z piątku na sobotę (od godziny 21 do godzin rannych) na ulicy Akademickiej układana będzie nowa nawierzchnia. Zwracajmy baczną uwagę na znaki i przygotujmy się na czasowe zamknięcie ulicy" - przekazał w czwartek w komunikacie Urząd Miasta Zamość.

Przypomnijmy, że prace na ulicy Akademickiej znajdującej się w obrębie Starego Miasta w Zamościu ruszyły w połowie października. Realizuje je miejscowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które wygrało przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg Grodzkich, składając ofertę najtańszą, opiewającą na nieco ponad 491 tys. zł.

W ramach zadania drogowcy mają przede wszystkim wyrównać asfaltową nawierzchnię, bo jezdnia była już bardzo mocno pofalowana. Ponadto zaplanowano przebrukowanie chodników, regulację urządzeń w pasie drogowym i odtworzenie oznakowania poziomego. Całość prac ma potrwać maksymalnie 60 dni. A wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji.

Przy okazji tej inwestycji postanowiono zadbać również o bezpieczeństwo pieszych. Jak nam powiedział Paweł łagowiec, dyrektor ZDG przy przejściu na wysokości gmachu Akademii Zamojskiej ma być montowane dodatkowe oświetlenie.