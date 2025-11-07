Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie przeprowadzono skomplikowaną operację nadgarstka z użyciem spersonalizowanego implantu wydrukowanego w technologii 3D. Zabieg wykonano u 27-letniego pacjenta chorego na jałową martwicę kości księżycowatej, zwaną chorobą Kienböcka.
W Klinicznym Oddziale Ortopedii i Traumatologii USK nr 4 przeprowadzono zabieg, podczas którego uszkodzoną kość księżycowatą zastąpiono implantem wydrukowanym w technologii 3D, stworzonym specjalnie pod anatomię pacjenta.
Długie poszukiwania i walka z bólem
– Dolegliwości przypominały ból złamanej ręki, ale o wiele silniejszy. Nie mogłem spać, pisać, grać. Musiałem przełożyć obronę pracy magisterskiej – opowiada pan Daniel.
W jednym z dużych ośrodków w Polsce termin operacji zaproponowano mu… za pięć lat. Na prywatny zabieg nie było go stać.
Dopiero konsultacja w Lublinie dała realną szansę na ratunek.
Implant „uszyty na miarę”
Przygotowania do operacji trwały rok. Lekarze wykonali cyfrowy model nadgarstka, na podstawie którego powstał implant z biokompatybilnego stopu tytanu. Powierzchnie odpowiedzialne za ruch i kontakt ze stawem wygładzono lub pokryto powłoką diamentopodobną, aby zminimalizować tarcie.
Zabieg przeprowadził zespół pod kierownictwem dr. n. med. Piotra Piecha.
– O sukcesie decyduje nie tylko sam implant, lecz także chirurgiczna precyzja i odpowiednia plastyka tkanek miękkich – podkreśla ortopeda.
Co ważne, ta metoda nie zamyka drogi do innych operacji w przyszłości, jeśli byłyby potrzebne.
Szansa na zachowanie sprawności
Dotąd jednym z częstszych rozwiązań w takich przypadkach było usztywnienie nadgarstka – skuteczne przeciw bólowi, ale bardzo ograniczające ruch.
– Spersonalizowany implant z tytanu stanowi alternatywę pozwalającą na zachowanie funkcji ruchowych – wyjaśnia dr Piech.
Pan Daniel już rozpoczął rehabilitację i widzi różnicę:
– Odczuwam dużo mniejszy opór przy ćwiczeniach. Widzę postęp – mówi.
Jeden z nielicznych takich ośrodków w kraju
Operacje tego typu wykonuje się obecnie tylko w kilku wyspecjalizowanych szpitalach w Polsce. USK nr 4 jest jedynym takim ośrodkiem w województwie lubelskim i jednym z kluczowych w kraju, jeśli chodzi o zaawansowaną chirurgię ręki.