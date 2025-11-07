Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka

W Klinicznym Oddziale Ortopedii i Traumatologii USK nr 4 przeprowadzono zabieg, podczas którego uszkodzoną kość księżycowatą zastąpiono implantem wydrukowanym w technologii 3D, stworzonym specjalnie pod anatomię pacjenta.

Długie poszukiwania i walka z bólem

– Dolegliwości przypominały ból złamanej ręki, ale o wiele silniejszy. Nie mogłem spać, pisać, grać. Musiałem przełożyć obronę pracy magisterskiej – opowiada pan Daniel.

W jednym z dużych ośrodków w Polsce termin operacji zaproponowano mu… za pięć lat. Na prywatny zabieg nie było go stać.

Dopiero konsultacja w Lublinie dała realną szansę na ratunek.

Implant „uszyty na miarę”

Przygotowania do operacji trwały rok. Lekarze wykonali cyfrowy model nadgarstka, na podstawie którego powstał implant z biokompatybilnego stopu tytanu. Powierzchnie odpowiedzialne za ruch i kontakt ze stawem wygładzono lub pokryto powłoką diamentopodobną, aby zminimalizować tarcie.

Zabieg przeprowadził zespół pod kierownictwem dr. n. med. Piotra Piecha.

– O sukcesie decyduje nie tylko sam implant, lecz także chirurgiczna precyzja i odpowiednia plastyka tkanek miękkich – podkreśla ortopeda.

Co ważne, ta metoda nie zamyka drogi do innych operacji w przyszłości, jeśli byłyby potrzebne.

Szansa na zachowanie sprawności

Dotąd jednym z częstszych rozwiązań w takich przypadkach było usztywnienie nadgarstka – skuteczne przeciw bólowi, ale bardzo ograniczające ruch.

– Spersonalizowany implant z tytanu stanowi alternatywę pozwalającą na zachowanie funkcji ruchowych – wyjaśnia dr Piech.

Pan Daniel już rozpoczął rehabilitację i widzi różnicę:

– Odczuwam dużo mniejszy opór przy ćwiczeniach. Widzę postęp – mówi.

Jeden z nielicznych takich ośrodków w kraju

Operacje tego typu wykonuje się obecnie tylko w kilku wyspecjalizowanych szpitalach w Polsce. USK nr 4 jest jedynym takim ośrodkiem w województwie lubelskim i jednym z kluczowych w kraju, jeśli chodzi o zaawansowaną chirurgię ręki.