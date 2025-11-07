Rektor Akademii Bialskiej z nową funkcją

Profesor Jerzy Nitychoruk nową funkcję zyskał 5 listopada. KRePUZ jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego. Jej działalność polega m.in. na koordynowaniu współpracy między uczelniami czy wspieraniu efektywnego i zintegrowanego systemu kształcenia praktycznego.

„To wyjątkowe wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnięć jego Magnificencji Rektora w dziedzinie nauki, dydaktyki oraz zaangażowania w rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce” - chwali się Akademia Bialska.

Nitychoruk kieruje uczelnią od 2019 roku. Obecna kadencja trwa do 2028 roku.

Rektor z wykształcenia jest geologiem, specjalizującym się m.in. w geoarcheologii. Wcześniej był związany z Uniwersytetem Warszawskim. Bialską uczelnię w 2000 roku założył profesor Józef Bergier, który zmarł w 2019 roku po ciężkiej chorobie. Akademia kształci ponad 2 tys. młodych osób na 29 kierunkach. Obecnie, buduje kolejny akademik.