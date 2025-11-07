Święta wojna o Ligę Europejską. PGE MKS El-Volt kontra Zagłębie

Ostatni raz te rozgrywki Lublin miał okazję oglądać w sezonie 2023/2024. Można powiedzieć, że to był jednak przypadek, bo to była jedyna udana próba przejścia przez kwalifikacje od momentu kiedy te rozgrywki noszą nazwę Ligi Europejskiej.

W sezonie 2020/2021 lubelski klub trafił do fazy grupowej bez gry, bo ze zmagań wycofał się norweski Larvik. W sumie fazie odniósł łącznie trzy zwycięstwa w 12 spotkaniach.

Ta wyliczanka tylko pokazuje, że mówimy o rozgrywkach bardzo poważnych i wymagających. I niestety, taki także jest rywal w finałowej fazie tegorocznych kwalifikacji. PGE MKS El-Volt miał gigantycznego pecha i trafił na „Miedziowe”.

Dla polskiej piłki ręcznej może być to dobre rozwiązanie, bo przynajmniej jedna nasza ekipa zagra w dalszym etapie rozgrywek. Nie ma co jednak zakłamywać rzeczywistości – to Zagłębie jest faworytem tej rywalizacji.

Na to wskazują bezpośrednie konfrontacje obu ekip z tego sezonu. Pierwsza miała miejsce w ramach meczu o Superpuchar. Wówczas jednak lubelska ekipa grała w mocno okrojonym składzie i przegrała 24:30. Nieco ponad miesiąc później już w ramach Orlen Superligi było 33:29 dla Zagłębia, ale ten mecz już był dużo bardziej wyrównany.

– Mamy za sobą już dwa spotkania, które nie do końca nam się udały. Wierzę, że teraz będzie już zupełnie inaczej – przekonuje Paulina Wdowiak, bramkarka PGE MKS EL-Volt.

Obie ekipy znają się na wylot, jednak konfrontacja w ramach Ligi Europejskiej będzie miała wyjątkowy charakter. Przede wszystkim, w sobotę odbędzie się dopiero jej pierwsza część. O losach awansu do fazy grupowej zadecyduje bowiem dwumecz. Rewanż jest zaplanowany na 15 listopada w Lubinie i to tam ostatecznie rozstrzygną się losy kwalifikacji.