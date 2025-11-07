Zmiana granic miasta Puławy. Ruszyły społeczne konsultacje

Chodzi o teren znajdujący się obecnie w granicach administracyjnych Gminy Puławy, który składa się z położonych tuż przy kombinacie chemicznym działek inwestycyjnych na tzw. Pustyni Kaltenbacha (ok. 190 ha) oraz otaczających go lasów i nieużytków (ok. 800 ha). Całość leży na północny-wschód od Puław i nie posiada istotnych połączeń komunikacyjnych z wiejską gminą. Nie ma tam również żadnych domów, a co za tym idzie - mieszkańców. Jest za to ziemia, która już przynosi profity podatkowe, a w niedalekiej przyszłości będzie ich przynosić jeszcze więcej.

Na działkach przy Azotach planowany jest rozwój ciężkiego przemysłu, jak rafineria metali ziem rzadkich. Swojej ziemi wiejska gmina oddać miastu nie chce, o czym miejscy radni przekonali się już podczas sierpniowej pikiety w Urzędzie Miasta. Wójt Kamil Lewandowski sporne grunty nazywa nawet srebrami rodowymi, a sami mieszkańcy Góry Puławskiej, czy Gołębia puławskie zakusy nazywają kradzieżą i ciosem w dobrosąsiedzkie relacje.

Apele wiejskiego samorządu nie zniechęciły jednak puławskich radnych do pomysłu przejęcia wskazanego terenu. We wrześniu samorządowcy zgodnie poparli inicjatywę prezydenta Pawła Maja i przyjęli uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta.

Te rozpoczęły się we wtorek, 4 listopada i potrwają równo dwa tygodnie - do wtorku 18 listopada. Na stronie internetowej konsultacje.pulawy.eu urzędnicy udostępnili ankietę, w której puławianie (wyłącznie) mogą oddać głos za lub przeciw proponowanej zmianie granic. Osoby niekorzystające z sieci również mogą wyrazić swoją opinię - poprzez złożenie formularza w puławskim Ratuszu przy ul. Lubelskiej 5 (wejście od strony sądu).

Jeśli puławianie w większości opowiedzą się za zmianą, będzie to wyraźny sygnał dla lokalnych władz, by kontynuować rozpoczętą procedurę. W przeciwnym razie możemy spodziewać sią odstąpienia od takich zamierzeń. Co ważne, Puławy samodzielnie nie mogą anektować ziemi należącej do innej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodę na koretkę granic muszą wyrazić władze centralne.