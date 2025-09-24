Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. środa, 24 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

I LIGA

Dzisiaj
8:43
Strona główna » Sport » Piłka nożna » I LIGA

Górnik Łęczna zaczyna walkę w STS Pucharze Polski. Co ze zdrowiem Bartosza Śpiączki?

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
Bartosz Śpiączka doznał kontuzji w meczu z Wisłą Kraków i w starciu pucharowym z Cracovią na pewno nie wystąpi
Bartosz Śpiączka doznał kontuzji w meczu z Wisłą Kraków i w starciu pucharowym z Cracovią na pewno nie wystąpi (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Po meczu z Wisłą Kraków Górnik Łęczna zagra po raz kolejny z zespołem ze stolicy Małopolski. W środę o godzinie 17.30 w ramach I rundy STS Pucharu Polski zielono-czarni zmierzą się z Cracovią

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W minioną niedzielę łęcznianie mocno postraszyli lidera Betclic I Ligi. „Biała Gwiazda” przyjechała na stadion przy Al. Jana Pawła II po wygraną, ale by po nią sięgnąć musiała się mocno natrudzić.

Mecz zaczął się od gola Bartosza Śpiączki i później przez długi czas Górnik był na prowadzeniu. Wszystko zaczęło się psuć od 68 minuty kiedy za dwie żółte kartki z boiska wyleciał Kamil Orlik. Niebawem sędzia podyktował rzut karny dla gości, który na gola zamienił Angel Rodado. To nie był jednak koniec problemów gospodarzy.

W 80 minucie z powodu groźnie wyglądającego urazu boisko musiał opuścić Śpiączka, a w doliczonym czasie gry Darijo Grujcić strzałem z dystansu zapewnił gościom wygraną.

Po pechowej porażce z Wisłą piłkarze z Łęcznej nie mają dużo czasu na przygotowania do kolejnego spotkania. W środę zmierzą się u siebie z Cracovią w ramach I rudny STS Pucharu Polski.

– Mamy mało czasu na regenerację i czeka nas mecz z czołową drużyną z PKO BP Ekstraklasy. Jednak jeśli chcemy się rozwijać to musimy grać także takie spotkania. Jeśli chodzi o skład to nie zdradzę jaki on będzie. Czekam na diagnozy zawodników, którzy w meczu z Wisłą musieli opuścić boisko. Wtedy podejmiemy decyzje, co do personaliów – powiedział po ostatnim meczu ligowym Maciej Stolarczyk, trener Górnika.

Kibice Górnika mogą spodziewać się zmian w składzie. Pewnym jest, że w środę na boisku nie pojawi się wspomniany wcześniej Śpiączka.

Wedle naszych informacji napastnik Górnika jest już po pierwszych badaniach, a w dniu meczu czeka go kolejna konsultacja lekarska. Po meczu z Wisłą wydawało się, że popularny „Joker” mógł poważnie uszkodzić kolano, a to mogłoby oznaczać dla niego nawet koniec sezonu. Po badaniach diagnozy są nieco bardziej optymistyczne. Mówi się o tym, że napastnik Górnika będzie pauzować od sześciu do ośmiu tygodni.

Z jakim nastawieniem drużyna podejdzie do meczu w „Pucharze Tysiąca Drużyn”? – Na pewno nie wyjdziemy na boisko tylko po to aby zagrać ten mecz, ale chcemy powalczyć o wygraną. Czasu nie jest tak jak powiedziałem dużo, a w niedalekiej perspektywie mamy w najbliższą niedzielę wyjazdowy mecz z Chrobrym Głogów – dodał szkoleniowiec zielono-czarnych co może oznaczać, że w meczu z Cracovią szansę gry mogą dostać zawodnicy, którzy do tej pory zaliczyli nieco mniej minut od swoich kolegów.

Początek środowego meczu w Łęcznej zaplanowano na godzinę 17.30. Spotkanie będzie można obejrzeć w internecie pod adresem sport.tvp.pl

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Górnik Łęczna piłka nożna Puchar Polski piłka nożna mężczyzn betclic I liga

Pozostałe informacje

Skazani mają za sobą część teoretyczną, a teraz biorą udział w zajęciach praktycznych. Gdy wyjdą na wolność, będą mieli fach w ręku
galeria

Skazani na odsiadkę uczą się fachu. To unijny projekt

Sami sobie zmarnowali życie. I teraz odsiadują wyroki. Ale kiedyś wyjdą i wtedy, jeśli zechcą, będą mogli na siebie zarabiać. Pomocny ma być w tym unijny program, z którego korzystają m.in. osadzeni w Zakładzie Karnym w Zamościu.
Zdjęcie ilustracyjne

Dzięki reakcji kierowcy odnaleziono zagubionego 73-latka w Lubartowie

Senior z powiatu kraśnickiego błąkał się po Lubartowie i swoim zachowaniem zwrócił uwagę kierowcy. Jak się okazało, mężczyzna figurował w policyjnych systemach jako osoba zaginiona.

Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin): Nie ma rzeczy niemożliwych

Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin): Nie ma rzeczy niemożliwych

Orlen Oil Motor Lublin w minioną niedzielę doznał dotkliwej porażki z PRES Grupą Deweloperską Toruń, ale przed rewanżem jest rządny rewanżu. Świadczą o tym dobitnie słowa lidera „Koziołków” – Bartosza Zmarzlika
Ponad 2,2 mln zł z KPO na budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych w Lubelskiem

Ponad 2,2 mln zł z KPO na budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych w Lubelskiem

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Marek Wojciechowski wręczyli 3 umowy na realizację inwestycji wodnych o łącznej wartości ponad 2,2 mln zł. Środki w całości pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i zostaną przeznaczone na budowę lub przebudowę łącznie czterech zbiorników retencyjnych w regionie.
Lubelscy „Łowcy Głów” wytropili 45-latka ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania

Lubelscy „Łowcy Głów” wytropili 45-latka ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania

Lubelscy policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób po raz kolejny zatrzymali przestępcę ukrywającego się przed organami ścigania. Tym razem w ich ręce wpadł 45-letni mieszkaniec powiatu lubartowskiego, poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym w lipcu tego roku.
Zdjęcie ilustracyjne

Oszuści w sieci „wyrastają” jak grzyby – zamiast podgrzybków można stracić pieniądze

Zamiast pełnego koszyka podgrzybków – pusty portfel. Tak zakończyła się internetowa transakcja dla mieszkańca powiatu lubartowskiego, który chciał kupić kilka kilogramów grzybów.
Dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga odważnych decyzji. Nie można pozostawiać na kluczowych stanowiskach osób, które uczestniczyły w upolitycznionej procedurze awansowej przed nieprawidłowo powołaną Krajową Radą Sądownictwa. Ich dalsze urzędowanie godziłoby w niezależność sądów i zaufanie obywateli do państwa prawa – stwierdził minister Waldemar Żurek odwołując prezesów mimo negatywnych opinii kolegiów

Minister Żurek stawia na swoim. Prezesi i wiceprezesi sądów odwołani

Mimo negatywnej opinii kolegium Sądu Okręgowego, bez pytania o zgodę Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował się odwołać prezesów i wiceprezesów sądów w okręgu zamojskim.
Bartosz Śpiączka doznał kontuzji w meczu z Wisłą Kraków i w starciu pucharowym z Cracovią na pewno nie wystąpi

Górnik Łęczna zaczyna walkę w STS Pucharze Polski. Co ze zdrowiem Bartosza Śpiączki?

Po meczu z Wisłą Kraków Górnik Łęczna zagra po raz kolejny z zespołem ze stolicy Małopolski. W środę o godzinie 17.30 w ramach I rundy STS Pucharu Polski zielono-czarni zmierzą się z Cracovią
Akt oskarżenia w sprawie makabry w Chełmie. Trzem mężczyznom grozi dożywocie

Akt oskarżenia w sprawie makabry w Chełmie. Trzem mężczyznom grozi dożywocie

Trzech mieszkańców Chełma w wieku 35–39 lat stanie przed sądem pod zarzutem brutalnego zabójstwa dwóch mężczyzn. Do tragedii doszło w marcu tego roku w jednym z mieszkań przy ul. Narutowicza. Według ustaleń prokuratury oskarżeni najpierw dotkliwie pobili swoje ofiary, a następnie podpalili je na stosie ułożonym z mebli i tekstyliów.
Choroby siatkówki – cicha epidemia. Eksperci apelują o szybszą diagnostykę i dostęp do nowoczesnych terapii

Choroby siatkówki – cicha epidemia. Eksperci apelują o szybszą diagnostykę i dostęp do nowoczesnych terapii

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) rozwija się najczęściej po 50. roku życia i stanowi jedną z głównych przyczyn utraty wzroku u seniorów. Szczególnie niebezpieczna jest postać wysiękowa choroby (nAMD), która może w krótkim czasie doprowadzić do nieodwracalnej utraty widzenia centralnego. Warto o tym pamiętać nie tylko podczas dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Chorób Siatkówki.

Polski Cukier AZS UMCS po pierwszym meczu ma trzy punkty zaliczki

Mecz o Euroligę. Polski Cukier AZS UMCS gra dzisiaj rewanż z DVTK Hun-Therm

Dzisiaj Polski Cukier AZS UMCS Lublin stanie przed wielką szansą awansu do prestiżowej Euroligi. W Miszkolcu ma do obrony trzypunktową przewagę. Początek spotkania z DVTK Hun-Therm zaplanowano na godz. 18.
Tak ma wyglądać spalarnia odpadów komunalnych, którą na terenie Lublina wybudować planuje miliarder Zbigniew Jakubas

Kontrowersje wokół spalarni Jakubasa. „To ślepota, skandal, koszty i potężna emisja CO2”

Prezydent Krzysztof Żuk poinformował o decyzji środowiskowej zezwalającej na budowę spalarni odpadów komunalnych na terenie Lublina. To inwestycja miliardera Zbigniewa Jakubasa i jego spółki Centrum Nowych Technologii. - To ślepota i skandal. Spalarnia odpadów komunalnych to nie jest czarna dziura, w której magicznie znika odpad – mówi Piotr Rymanowicz, prezes Towarzystwa na rzecz Ziemi, który napisał już w tej sprawie oficjalne odwołanie.
Świadome podejście do zdrowia - co warto wiedzieć przed sezonem jesienno-zimowym

Świadome podejście do zdrowia - co warto wiedzieć przed sezonem jesienno-zimowym?

Jesień i zima to czas, kiedy nasze organizmy wystawiane są na próbę. Krótsze dni, spadek temperatury i mniejsza ilość słońca sprawiają, że szybciej odczuwamy zmęczenie, spada odporność i częściej dopadają nas infekcje. Nie oznacza to jednak, że trzeba pogodzić się z gorszym samopoczuciem. Wystarczy świadome podejście do zdrowia i kilka dobrych nawyków, aby przejść przez chłodniejsze miesiące w pełni sił.
Kontrakt na wodny plac zabaw podpisała firma Deka. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku. Na zdjęciu przedstawicielka wykonawcy oraz prezydent miasta Puławy
Puławy

Puławy zyskają wodny plac zabaw. Nowa atrakcja pojawi się w akwaparku

Blisko 4,7 mln zł będzie kosztować nowy, wodny plac zabaw w puławskim akwaparku. Umowę z wykonawcą, firmą Deka, podpisano w zeszłym tygodniu. Zadanie powstanie dzięki unijnej dotacji na rozbudowę turystycznego potencjału miasta i regionu.
Czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną? Trump: Tak, tak myślę

Czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną? Trump: Tak, tak myślę

Prezydent USA Donald Trump twierdząco odpowiedział na pytanie, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. Stwierdził, że USA wsparłyby sojuszników, „zależnie od okoliczności”.
BETCLIC I LIGA
10. KOLEJKA

Wyniki:

Górnik Łęczna - Wisła Kraków 1-2
ŁKS Łódź - Wieczysta Kraków 0-0
Odra Opole - Stal Rzeszów 2-1
Pogoń Siedlce - Śląsk Wrocław 2-3
Polonia Bytom - Miedź Legnica 4-0
Polonia Warszawa - Puszcza Niepołomice 1-2
Stal Mielec - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1-2
Znicz Pruszków - GKS Tychy 4-0
Ruch Chorzów - Chrobry Głogów 2-1

Tabela:

1. Wisła 9 22 32-10
2. Śląsk 10 20 18-15
3. Polonia B. 10 19 18-12
4. Wieczysta 9 18 20-9
5. Ruch 10 16 15-12
6. Pogoń G.M 10 15 20-16
7. Stal Rz. 10 14 15-15
8. Chrobry 10 13 14-12
9. Polonia W. 10 13 16-17
10. Odra 10 13 10-13
11. Pogoń S. 10 12 11-10
12. ŁKS 10 12 14-14
13. Tychy 10 11 15-20
14. Miedź 10 11 14-22
15. Stal M. 10 11 13-21
16. Puszcza 10 9 9-12
17. Górnik 10 6 13-22
18. Znicz 10 6 12-27

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 