Kolejny kłopot wójta Mariana Golianka

Jak ustaliliśmy, sprawa dotyczy Renaty Leszcz, dotychczasowej zastępczyni wójta, która w czerwcu 2024 r. objęła funkcję sekretarza gminy. Zatrudnienie nastąpiło na podstawie porozumienia stron pomiędzy urzędem a samą zainteresowaną.

Z pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika jednak, że taki tryb obsadzenia stanowiska był niezgodny z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych. Według opinii Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli LUW, nie można uznać przeniesienia zastępcy wójta na sekretarza gminy za tzw. awans wewnętrzny, ponieważ oba stanowiska opierają się na różnych podstawach zatrudnienia – jedno na powołaniu, drugie na umowie o pracę.

W piśmie, podpisanym przez Cezarego Widomskiego, zastępcę dyrektora wydziału, czytamy: Zatrudnienie sekretarza gminy powinno następować w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, zgodnie z art. 5 ust. 1a w związku z art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych.

Lubelski urząd przypomina, że takie procedury mają zapewnić przejrzystość i równość dostępu do stanowisk kierowniczych w samorządach.

Reakcja wójta

Wójt Marian Golianek w odpowiedzi na pismo wojewody przyznał, że polecił przygotowanie analizy prawnej, która „w zasadzie potwierdziła stanowisko organu nadzoru, z tą różnicą, że stanowisko zastępcy wójta można uznać za kierownicze stanowisko urzędnicze”.

– W celu usunięcia wszelkich wątpliwości dotyczących zatrudnienia na stanowisku sekretarza gminy, w porozumieniu z panią Renatą Leszcz zdecydowałem się ogłosić konkurs. Jego rozstrzygnięcie planowane jest do końca listopada. Jestem przekonany, że podjęte działania pozwolą zamknąć, w mojej ocenie niepotrzebną, polemikę w tej sprawie – oświadczył wójt Golianek.

Stanowisko wojewody

Fakt wszczęcia postępowania potwierdził Marcin Bubicz, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego. W przesłanym do redakcji czterostronicowym piśmie wojewoda wskazał, że organ nadzoru nie kwestionuje osoby pani Leszcz, lecz tryb, w jakim doszło do powołania.

LUW zaznaczył też, że ewentualna ocena przekroczenia uprawnień przez wójta – w kontekście art. 231 § 1 Kodeksu karnego – należy do kompetencji organów ścigania.

Nie pierwszy raz pod lupą

To kolejny przypadek, w którym decyzje kadrowe wójta Golianka budzą wątpliwości. Kilka tygodni temu opisaliśmy kontrowersje wokół powołania jego szwagra, Leszka Czerwińskiego, na stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach.

W tamtym przypadku nowy dyrektor był jedynym kandydatem w konkursie. Wójt bronił decyzji, tłumacząc, że kandydat spełniał wszystkie wymagania formalne, a procedura przebiegła zgodnie z prawem. Część mieszkańców uznała jednak, że zatrudnienie krewnego wójta to przykład nepotyzmu i braku przejrzystości w gminie.

Gmina czeka na spokój

Niemce – jedna z największych gmin w powiecie lubelskim – wciąż czekają nie tylko na budowę obwodnicy, ale też na stabilizację sytuacji w urzędzie. Kolejne decyzje kadrowe wójta przyciągają uwagę opinii publicznej i organów nadzoru, a sam Golianek przekonuje, że wszystkie działania podejmuje w granicach prawa.