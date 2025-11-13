Zgotowali rodzinom piekło. Teraz pójdą do aresztu

56-letni mieszkaniec gminy Mircze odpowie za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad żoną. Mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury, groził żonie śmiercią, używał wobec niej przemocy, a w ostatnim czasie trzymając nóż w ręku, miał jej grozić pozbawieniem życia.

Zatrzymany usłyszał także zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Sąd Rejonowy w Hrubieszowie zdecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące.

Za przestępstwo znęcania się grozi kara do pięciu lat więzienia.

Z kolei w Krasnymstawie do aresztu trafił 37-latek, który znęcał się psychicznie nad ojcem, a także groził jemu i bratu śmiercią, trzymając w ręku przedmiot przypominający broń. Agresywne zachowania miały trwać od października.

– Na wniosek policjantów i prokuratury krasnostawski sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy – przekazała podkomisarz Anna Chuszcza z KPP w Krasnymstawie.

Funkcjonariusze przypominają, że przemoc domowa to przestępstwo i apelują o reagowanie.

– Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy, nie bój się prosić o pomoc. Zgłoś sprawę na policję lub do instytucji zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wspólnie możemy pomóc osobom potrzebującym wsparcia i ochrony – podkreślają mundurowi.