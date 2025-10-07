Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

I LIGA

Koniec oczekiwania na pierwszą wygraną Górnika Łęczna. Teraz ma być już tylko lepiej

Piłkarze Górnika Łęczna w 12. kolejce pokonali Miedź Legnica i wreszcie w szatni mieli wiele powodów do radości
Piłkarze Górnika Łęczna w 12. kolejce pokonali Miedź Legnica i wreszcie w szatni mieli wiele powodów do radości (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Kibice Górnika Łęczna zakończyli feralne odliczanie. W 12. kolejce na zapleczu PKO BP Ekstraklasy zielono-czarni pokonali u siebie Miedź Legnica 2:0. Zespół do pierwszego od kwietnia tego roku zwycięstwa w lidze poprowadził Daniel Rusek, który w klubie z Łęcznej przeszedł przez wszystkie szczeble trenerskiego rzemiosła

Dla trenera Ruska, który od zawsze jest związany z Górnikiem (najpierw jako zawodnik, a następnie trener grup młodzieżowych, trener rezerw i asystent trenera przy pierwszym zespole) niedzielny wieczór był z całą pewnością wyjątkowy, ale i bardzo emocjonujący. Co prawda szkoleniowiec ten już raz prowadził pierwszy zespół Górnika (po zwolnieniu trenera Ireneusza Mamrota), ale miało to miejsce w Gdyni. Wówczas drużyna wywalczyła bezbramkowy remis. Natomiast w starciu z Miedzią łęcznianie potrzebowali zwycięstwa bardziej niż kiedykolwiek w ostatnich kilku latach.

Niedzielne spotkanie zakończyło się wielkim sukcesem 35-letniego szkoleniowca. Górnik wygrał 2:0 i od razu w serca kibiców wlała się nadzieja na skuteczna walkę o utrzymanie.

– Przy okazji tego spotkania zarówno mi, członkom sztabu szkoleniowego oraz piłkarzom towarzyszyły duże emocje. Stworzyliśmy sobie okazje i zdobywaliśmy pole karne rywali – powiedział po wygranym meczu z Miedzią Daniel Rusek, trener Górnika. – Myślę, że musimy jeszcze popracować nad obroną własnej „szesnastki”, bo Miedź kreowała sobie szanse przez nasze błędy w ustawieniu. Chcielibyśmy to na spokojnie przeanalizować. Krótko pracujemy, nastąpiła zmiana trenera i widać też część jego działań za co również jemu należą się podziękowania. Chciałbym też podziękować piłkarzom za poświęcenie i zaangażowanie w tym spotkaniu. Dodatkowo uważam, że w ostatnim tygodniu cały sztab wykonał bardzo dobrą pracę. Co będzie dalej? Zobaczymy – dodał Rusek.

Na sukces w niedzielnym meczu mocno zapracował cały zespół, ale na pierwszy plan wybił się bezdyskusyjnie Kamil Orlik, który najpierw zaliczył asystę przy golu Kamila Kruka, a w końcówce ustalił wynik spotkania. – W meczu z Miedzią najważniejsza była nasza determinacja oraz poświęcenie. Rzucaliśmy się na każdą piłkę. W obronie pracowaliśmy wszyscy razem, w kompaktowy sposób. Wypracowaliśmy sobie to zwycięstwo. Gdy jesteśmy drużyną, to potrafimy wygrać z każdym. Byliśmy uczulani na to, że Miedź ma dobre początki spotkań i już kilka razy strzelali gola bezpośrednio po rozpoczęciu meczu. Na szczęście udało nam się odeprzeć ataki rywali oraz przetrwać ten trudniejszy moment. W dalszej części pierwszej połowy wyglądaliśmy nieźle i szkoda, że nie potwierdziliśmy tego bramką. Natomiast najważniejsze jest zwycięstwo, z którego bardzo się cieszymy – powiedział główny bohater niedzielnego spotkania.

– W dwunastej kolejce udało nam się odnieść zwycięstwo, chociaż myślę, że dużo wcześniej zasługiwaliśmy na wygraną. Wcześniej graliśmy dobrze, ale brakowało nam utrzymania korzystnego wyniku. Na treningach w ostatnim tygodniu było widać, że to zmierza w dobrą stronę. Czeka nas krótkie świętowanie, a podczas przerwy reprezentacyjnej będziemy chcieli „zresetować” głowy i skupić się na wygrywaniu kolejnych meczów. Wykonaliśmy pierwszy krok, a przed nami wielkie rzeczy. Myślę, że ruszymy do przodu i będziemy regularnie punktować – dodał pomocnik Górnika.

Kolejny mecz ligowy Górnik rozegra 19 października. Wówczas do Łęcznej przyjedzie zajmujący ostatnie miejsce w tabeli, ale mający tyle samo punktów (dziewięć) co łęcznianie. Z tego też względu najbliższy mecz będzie niezwykle ważny dla obu ekip i w przypadku porażki którejś ze stron może to być kluczowe spotkanie w kontekście walki o utrzymanie w Betclic I Lidze. Jednym z elementów przygotowawczych do tego starcia będzie mecz kontrolny ze Stalą Rzeszów. Łęcznianie zmierzą się z ekipą z Podkarpacia w najbliższy czwartek o godzinie 13 na stadionie w Łęcznej. Kibice będą mogli obejrzeć jego przebieg z trybun. Transmisja z meczu będzie dostępna także w serwisie YouTube.

Azoty Puławy pokonały Piotrkowianina Piotrków Trybunalski

Azoty Puławy lepsze od Piotrkowianina Piotrków Trybunalski

W szóstej kolejce Azoty Puławy pokonały Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 30:29. Była to pierwsza wygrana podopiecznych Patryka Kuchczyńskiego w tym sezonie przed własną publicznością
BETCLIC I LIGA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Górnik Łęczna - Miedź Legnica 2-0
ŁKS Łódź - GKS Tychy 3-1
Odra Opole - Wieczysta Kraków 2-0
Pogoń Siedlce - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1-2
Polonia Bytom - Puszcza Niepołomice 1-1
Polonia Warszawa - Stal Rzeszów 2-3
Stal Mielec - Chrobry Głogów 1-2
Wisła Kraków - Ruch Chorzów 3-0
Znicz Pruszków - Śląsk Wrocław 2-1

Tabela:

1. Wisła 12 29 37-11
2. Wieczysta 12 22 25-14
3. Pogoń G.M 12 21 25-17
4. Śląsk 12 21 20-18
5. Polonia B. 12 20 19-14
6. Stal Rz. 12 20 21-19
7. Chrobry 12 19 18-13
8. Odra 12 17 13-14
9. Ruch 12 16 17-19
10. Pogoń S. 12 15 15-13
11. ŁKS 12 15 17-18
12. Polonia W. 12 14 19-21
13. Miedź 12 14 16-25
14. Puszcza 12 11 11-14
15. Tychy 12 11 17-26
16. Stal M. 12 11 16-26
17. Górnik 12 9 15-24
18. Znicz 12 9 15-30

