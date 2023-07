Wisła Grupa Azoty lepsza od Pogoni Siedlce w drugim sparingu. Wielkie testy trwają

W sobotnim spotkaniu trener Piros wystawił w podstawowym składzie dwóch piłkarzy, których Duma Powiśla pozyskała w lecie: bramkarza Oskara Mielcarza, a także obrońcę Karola Noiszewskiego. Od początku zagrał również jeden z wielu testowanych zawodników – Bartłomiej Olszewski, który ostatnio zakładał koszulkę Stali Stalowa Wola.

Jedyną bramkę zdobył w 18 minucie Damian Kołtański, który przymierzył do siatki tuż zza pola karnego. Od razu po przerwie Wisła dokonała aż dziesięciu zmian. Na boisku zameldowali się chociażby: Piotr Bujak (Wieczysta Kraków), Kacper Kaczorowski (Legionovia Legionowo), Janusz Nojszewski (Kotwica Kołobrzeg) czy Artur Amroziński (Lechia Tomaszów Mazowiecki).

Wynik nie uległ już zmianie i ostatecznie puławianie mogli się cieszyć z pierwszej wygranej podczas letnich przygotowań. Za tydzień Dominika Chebę i jego kolegów czeka ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem nowego sezonu ligowego – tym razem z trzecioligowym KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Przypomnijmy też, że do tej pory oprócz Mielcarza i Noiszewskiego, oficjalnie do drużyny trenera Pirosa dołączyli: Bartosz Rymek i Kamil Kumoch. Obaj to byli piłkarze Motoru Lublin, z którymi szkoleniowiec współpracował ostatnio w klubie z Legionowa.

Pogoń Siedlce – Wisła Grupa Azoty Puławy 0:1 (0:1)

Bramka: Kołtański (18).

Wisła: Mielcarz – Cheba, Wiech, Noiszewski, Olszewski, Kargulewicz, Skałecki, Janicki, Kołtański, Klichowicz, Retlewski oraz Kaczorowski, Bujak, Przywara, Kumoch, Wlaźlik, Nojszwewski, Kaczmarek, Amroziński i trzech zawodników testowanych.