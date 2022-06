Wisła Puławy wróciła do treningów. Czas na rozmowy z zawodnikami

Trener Pawlak nie mógł oczywiście liczyć na kilku zawodników, którzy ostatnio byli tylko wypożyczeni do Wisły.

Bartłomiej Gradecki i Kacper Kondracki wrócili do Wisły Płock i na razie będzie się im przyglądał opiekun „Nafciarzy” Pavol Stano. Zabrakło też Jana Flaka (Górnik Zabrze) i Krystiana Bracika (Cracovia), którzy również przebywali w Puławach na zasadzie wypożyczenia. Nieobecny był jeszcze Ednilson Furtado, ale popularny „Edi” ma dołączyć do drużyny już we wtorek.

Działacze w poniedziałek spotkali się z zawodnikami i poinformowali, że w najbliższych dniach będą się toczyły rozmowy w sprawie nowych umów. Tak się składa, że większości piłkarzy kontrakty wygasają już 30 czerwca. Do czwartku wszystko powinno być jednak jasne, kto zostanie, a kto odejdzie z zespołu.

W tym tygodniu Wisła ma ćwiczyć dwa razy dziennie. A już na sobotę zaplanowano pierwszy mecz kontrolny. Rywalem Dumy Powiśla będzie ekipa z zaplecza ekstraklasy – Resovia.