Avia Świdnik rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. W kadrze jest nowy napastnik

Ostatnie dni obfitują w dobre wieści dla fanów ekipy ze Świdnika. Najpierw trzecioligowiec potwierdził, że nowy kontrakt z drużyną podpisał trener Łukasz Mierzejewski, a przy okazji przekazał, że były obrońca uzyskał najwyższy stopień licencji trenerskiej – UEFA Pro.

Następnie działacze Avii przekazali, że w nadchodzącym sezonie klubową koszulkę nadal będą zakładać obrońcy Rafał Kursa i Rafał Dobrzyński, a także pomocnik Adrian Popiołek. Na tym jednak nie koniec, bo następnie klub poinformował o drugim letnim wzmocnieniu (jako pierwszy do Świdnika trafił doświadczony Tomasz Midzierski).

Nowym zawodnikiem Avii został Szymon Rak. 22-letni napastnik pochodzi z Opola Lubelskiego, skąd trafił do grup młodzieżowych Stali Mielec w Centralnej Lidze Juniorów. Natomiast w karierze seniorskiej reprezentował barwy Motoru Lublin, Hutnika Kraków, Stomilu Olsztyn, a ostatnio Wisły Sandomierz. W minionym sezonie Rak strzelił dla swojej byłej już drużyny dziewięć bramek i dołożył do tego pięć asyst. – Jest to dla mnie przede wszystkim awans sportowy, bo Avia jest lepszym klubem od Wisły. Chciałbym pomóc drużynie w osiągnięciu jak najwyższego miejsca – powiedział Rak, cytowany przez klubowy portal. – Od zawsze bazowałem na aspektach motorycznych. Moimi atutami są szybkość, skoczność i skuteczność. W Wiśle zazwyczaj grałem na boku pomocy, ale wcześniej występowałem na „dziewiątce” i tam czuje się najlepiej. Rywalizacja z takim napastnikiem jak Wojtek Białek nie jest łatwa, ale jest potrzebna. Jestem pewny, że przy Wojtku stanę się lepszym zawodnikiem – dodał nowy zawodnik Avii.

W piątkowy wieczór trzecioligowiec zmierzył się na swoim stadionie z Górnikiem Łęczna, który wystawił eksperymentalny skład składający się z klubowej młodzieży i zawodników testowanych. Spotkanie 1:0 wygrali świdniczanie, a gola na wagę zwycięstwa zdobył nie kto inny jak Wojciech Białek.

W najbliższym czasie Avia rozegra jeszcze cztery mecze kontrolne. 16 lipca świdniczanie zmierzą się z Chełmianką, a 20 lipca ich rywalem będzie Powiślak Końskowola. Z kolei trzy dni później Avia zmierzy się z Podlasiem Biała Podlaska, a 30 lipca ekipa trenera Mierzejewskiego zagra na wyjeździe z Legionovią Legionowo.