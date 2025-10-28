Galeria Podlaska do remontu. Wykonawca już wybrany

Miejska galeria w Białej Podlaskiej mieści się tuż przy wjeździe do parku Radziwiłłowskiego w budynku kordegardy z 1928 roku. I ona w końcu też doczeka się piękniejszej odsłony. Wcześniej za unijne pieniądze miasto remontowało muzeum czy bibliotekę. Do przetargu stanęły cztery firmy, a wygrał Zakład Stolarsko- Budowlany Zdzisława Serheja z Łomaz. Za swoje prace weźmie 2,4 mln zł. W ubiegłym roku urzędnicy zlecili już dokumentację projektową tego zadania za 91 tys. zł. A w lipcu tego roku prezydent Michał Litwiniuk informował o 2,5 mln zł unijnej dotacji na remont kordegardy.

A będzie co robić, bo to gruntowny remont obejmujący wnętrza, posadzki, wymianę okien, drzwi, wyposażenia, aż po elewację. To zabytek, zatem zgodę na remont wyraził też konserwator i to jeszcze w 2019 roku. W decyzji mowa o wymianie dachu, odnowieniu elewacji, kominów, ogrodzenia i placu przed galerią. Szykuje się też trochę rozbiórki, bo zburzone mają być schody wewnątrz obiektu czy dobudowana piwnica.

W kordegardzie oprócz sal ekspozycyjnych mieszczą się biura pracowników Bialskiego Centrum Kultury, którzy opiekują się galerią.

Firma z Łomaz ma nieco ponad rok na inwestycję.