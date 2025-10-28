Coraz dalej od "skansenu". Remontują przychodnię przy Centralnej

W każdym mieście można znaleźć miejsca, w którym czas jakby się zatrzymał. W Puławach jest to choćby teren nieczynnego dworca autobusowego przy ul. Wojska Polskiego, ale także przychodnie SP ZOZ-u, w tym ta specjalistyczna przy ul. Centralnej. Budynek w niemal niezmienionej formie zachował swój oryginalny wygląd z czasów (1968 r.), gdy Polską rządził pierwszy sekretarz PZPR, Władysław Gomułka. Zmian ustrzegły się zarówno wnętrza, które śmiało mogłyby grać w filmach historycznych, elewacja, jak i teren wokół budynku. Ze względów finansowych nie wszystko się zmieni, ale zmieni się sporo - zwłaszcza w środku.

Większość pomieszczeń zyska m.in. podwieszane sufity, zamiast starego linoleum na podłogi trafi gres, ściany pokryje nowa farba i płytki ceramiczne. Wymienione zostaną również okna, parapety, grzejniki oraz najważniejsze instalacje w tym elektryka, wentylacja i klimatyzacja. Z piwnicy ma zniknąć wilgoć oraz stare kotły grzewcze. W budynku pojawi się za to nowa winda, system nagłośnienia dla pacjentów poczekalni oraz instalacja alarmowa. Zmiany dotknąć mają także niewielki parking dla personelu, trylinkę i betonowe płyty zastąpić ma kostka.

To wszystko w ramach unijnego projektu z dofinansowaniem w wysokości ponad 11,7 mln zł. Na wymienione roboty SP ZOZ wyda łącznie ponad 13 mln zł. Wykonawcą został Budimak z gminy Jastków, zwycięzca ogłoszonego latem przetargu. Prace przy Centralnej mają zakończyć się do 30 czerwca przyszłego roku.

Niewykluczone, że zakres robót obejmujący przychodnię zostanie poszerzony o dodatkowe prace, które można wykonać przy okazji, zwłaszcza jeśli chodzi o remont dachu. Dyrektor SP ZOZ, dr Marek Paździor poinformował nas, że część zadań nieobjętych projektem szpital sfinansuje ze środków własnych.

Placówkę czekają również dostawy nowego sprzętu medycznego i zmiany organizacyjne. Na czas remontu poradnia zdrowia psychicznego i uzależnień z Centralnej w październiku została przeniesiona do budynku po przychodni na ul. Kołłątaja. Docelowo na Centralną mają trafić wszystkie poradnie specjalistyczne z publicznych POZ-ów. Niewykluczone, że w przyszłości przyjmować tutaj będzie również lekarz rodzinny, co ma poszerzyć ofertę SP ZOZ-u dla pacjentów z centrum miasta.