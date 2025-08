Ireneusz Pietrzykowski (Chełmianka): Zaczęliśmy od placu budowy

Chełmianka na inaugurację zmierzy się w Białej Podlaskiej z Podlasiem (sobota, 2 sierpnia, godz. 17).

Przy okazji startu nowych rozgrywek przeprowadziliśmy małą sondę wśród trenerów naszych drużyn. Zadaliśmy im cztery pytania.

Jak oceniają okres przygotowawczy?

Czy są zadowoleni z dotychczasowych transferów?

Jaki mają cel na sezon 25/26?

Czego spodziewają się po inauguracji?

Ireneusz Pietrzykowski (Chełmianka Chełm)

– Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy to u nas można powiedzieć, że to był plac budowy. Mamy nowy zespół, wiadomo, że było mnóstwo odejść i sporo nowych twarzy. Optymistyczne jest jednak to, że z każdym treningiem czy sparingiem wyglądamy coraz lepiej. Może do ideału jeszcze jest daleko, ale jednak cały czas robimy postępy.

– Co chcieliśmy zrobić w temacie personaliów, to nam się w dużej mierze udało. Pozyskaliśmy sporo jedynek czy dwójek, które mieliśmy na liście konkretnych pozycji. Na niektórych trzeba było poczekać trochę dłużej, ale wiadomo, jak to wygląda. Piłkarze też szukają w wyższych ligach. Na końcu trafili do nas, więc w mojej ocenie, to okienko dobrze rokuje. Co jeszcze może się wydarzyć? Na pewno przed nami transfery młodzieżowców. Czasem może się jeszcze zdarzyć, że ktoś będzie dostępny dopiero w końcówce okienka, a będzie przerastał poziomem całą ligę. Wtedy trzeba będzie się zastanowić. Poza tym mogę powiedzieć, że jesteśmy raczej bliscy zamknięcia kadry. Nie ma już tematu Dawida Kasprzyka. Pozycję numer dziewięć dobrze już zaopatrzyliśmy, a Dawid cały czas przechodzi rehabilitację, która jeszcze pewnie trochę potrwa.

– Tutaj odpowiem bardzo krótko – naszym celem jest awans.

– Zaczynamy sezon od derbowego meczu z Podlasiem Biała Podlaska, a wiadomo, jak to z derbami jest. Dodatkowo zmierzymy się z niewygodnym rywalem, który mimo wielu zmian kadrowych pokazał się w sparingach z dobrej strony Sami graliśmy z nimi mecz kontrolny i trzeba przyznać, że to było bardzo wyrównane spotkanie. A trzeba pamiętać, że czeka nas wyjazd. Cytując klasyka: w tej lidze łatwych meczów nie ma.

Przybyli: Ireneusz Pietrzykowski (trener), Adam Wilk (Stal Stalowa Wola), Michał Mydlarz (Stal Stalowa Wola), Piotr Cichocki (Podlasie Biała Podlaska), Radosław Adamski (Resovia), Ishmael Baidoo (KTS Weszło Warszawa), Patryk Czerech (GKS Bełchatów), Szymon Kiebzak (GKS Jastrzębie), Paweł Tomczyk (Resovia), Damian Urban (Stal Stalowa Wola), Hubert Krawczun (Miedz II Legnica), Maciej Jabłoński (Start Krasnystaw), Danny Babor (Wisła Puławy), Jakub Branecki (Chojniczanka Chojnice), Krystian Derkacz (KKS Kalisz).

Ubyli: Grzegorz Bonin (trener), Piotr Piekarski, Jakub Romanowicz (obaj Świt Nowy Dwór Mazowiecki), Krystian Wójcik (Bug Hanna), Dawid Kroczek (Górnik Łęczna), Jakub Pek (Olimpia Elbląg), Marcel Złomańczuk (Stal Kraśnik), Michał Jerke (Radomiak Radom), Maksim Kventsar (szuka klubu), Fryderyk Misztal, Michał Klec, Karol Sałamaj, Paweł Ofiara (wszyscy szukają klubów), Paweł Perdun (Łada 1945 Biłgoraj), Piotr Zmorzyński (grający trener w LKS Agrotex Milanów).

Sparingi: Korona II Kielce 3:1 (zawodnicy testowani 3) * Stal Rzeszów 2:3 (Cichocki, Karbownik) * Podlasie Biała Podlaska 2:1 (Tomczyk, zawodnik testowany) * Hutnik Kraków 1:3 (zawodnik testowany).