III liga gr. IV

Niespodzianka w Świdniku. Wiślanie Skawina ograli Avię

Avia z pięciu ligowych meczów u siebie wygrała tylko dwa
Avia z pięciu ligowych meczów u siebie wygrała tylko dwa (fot. Wojtek Szubartowski)

Na wyjazdach pięć zwycięstw i jeden remis. Za to u siebie tylko dwa zwycięstwa i już trzy porażki. W sobotę tę trzecią piłkarzom Avii zafundowali Wiślanie Skawina, którzy wygrali na stadionie przy ul. Sportowej 2:1.

Kibice w Świdniku mieli prawo obawiać się sobotniego przeciwnika. W końcu ich pupile od jakiegoś czasu grają co trzy dni, a Wiślanie w tym sezonie zaskakują formą. W 10 meczach wywalczyli 20 punktów i strzelili 21 bramek. W grupie czwartej Betclic III ligi lepsi pod tym względem byli przed pierwszym gwizdkiem jedynie piłkarze... Avii (23 gole).

Ekipa ze Skawiny od razu ruszyła do ataku i już w drugiej minucie niezłą okazję zmarnował Błażej Radwanek. Minęło kilkadziesiąt sekund, a gracz gości dostał szansę na poprawkę. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najpierw jeden z zawodników gości zgrał piłkę głową, a z bliska, także głową do siatki skierował ją właśnie Marszalik.

Gospodarze długo nie czekali z wyrównaniem, bo już w ósmej minucie było po jeden. Wszystko zaczęło się od świetnego przerzutu Pawła Ulicznego na lewe skrzydło. Andrij Remeniuk od razu samym przyjęciem zgubił rywala. Po chwili zagrał w szesnastkę do Dave’a Assuncao, który biegł wzdłuż piątki z rywalami na plecach. W ostatniej chwili zostawił jednak futbolówkę nadbiegającemu Patrykowi Małeckiemu. „Mały” z bliska huknął na 1:1.

Po kwadransie przyjezdni ponownie wyszli na prowadzenie. Akcję rozpoczęli spod swojej bramki, wymienili kilka podań, a na koniec Jakub Gut kapitalnie zagrał w pole karne do Grzegorza Marszalika, który uciekł swojemu opiekunowi i kompletnie niepilnowany pod bramką przejął piłkę, minął bramkarza, a na koniec posłał ją do „pustaka”.

Do przerwy żółto-niebiescy nie odrobili strat. Szybko po zmianie stron powinni przegrywać 1:3. Ponownie świetnie zachował się Gut, który przy linii bocznej minął Kacpra Orzechowskiego i wyłożył piłkę do Bartłomieja Sowy. A ten koncertowo zepsuł bardzo dobrą okazję uderzając: za lekko i niecelnie.

Żółto-niebiescy mieli przewagę, ale długo brakowało konkretów pod bramką przeciwnika. Te pojawiły się dopiero około 70 minuty i to z naciskiem na słowo pojawiły, bo w przeciągu kilkudziesięciu sekund było ich mnóstwo. Najpierw po wrzutce z lewej flanki Assuncao dobrze uderzył głową, do ziemi, ale zarobił tylko rzut rożny. Po stałym fragmencie świdniczanie ostrzeliwali bramkę przyjezdnych. Pierwszy z ostrego kąta spróbował Orzechowski. Za chwilę głową Szymon Kamiński, kolejnym, który spróbował był Wojciech Kalinowski. A na koniec jeszcze Uliczny przymierzył tuż obok słupka.

W końcówce Avia miała jeszcze kilka szans. Ładnie z dystansu huknął Remeniuk, niewiele zabrakło też do szczęścia Kalinowskiemu. W doliczonym czasie gry punkt mógł uratować Remeniuk. Skrzydłowy z Ukrainy strzelił z dystansu w swoim stylu, ale centymetry nad bramką. Efekt? W Świdniku musieli się pogodzić z bardzo bolesną porażką, która zepchnęła drużynę Wojciecha Szaconia poza czołową trójkę tabeli.

Avia Świdnik – Wiślanie Skawina 1:2 (1:2)

Bramki: Małecki (8) – Radwanek (4), Marszalik (15).

Avia: Białka – Dobrzyński (46 Orzechowski), Kursa, Rozmus, Assuncao (73 Maj), Kamiński (84 Zawadzki), Uliczny, Małecki (63 Kalinowski), Marek (46 Zuber), Pisarek, Remeniuk.

Motor kontra Raków. Medaliki u siebie jeszcze w lidze nie wygrały

AZS UMCS Lublin szykuje się do walki o jak najwyższe cele

Zagłębie Sosnowiec pierwszym rywalem koszykarek AZS UMCS Lublin

Dave Assuncao w tym sezonie strzelił już dwa gole i zaliczył pięć asyst

Dave Assuncao (Avia Świdnik): Kibice długo czekają już na awans

Avia Świdnik betclic III liga wiślanie skawina

BETCLIC III LIGA, GR. IV
10. KOLEJKA

Wyniki:

Chełmianka - Sparta Kazimierza Wielka 1-0
Czarni Połaniec - Siarka Tarnobrzeg 1-5
KSZO Ostrowiec Św. - Stal Kraśnik 2-2
Naprzód Jędrzejów - Korona II Kielce 1-4
Podlasie Biała Podlaska - Avia Świdnik 1-2
Sokół Kolbuszowa Dolna - Cracovia II 0-1
Świdniczanka Świdnik - Wisła II Kraków 4-1
Wisłoka Dębica - Pogoń Sokół Lubaczów 1-0
Wiślanie Skawina - Star Starachowice 1-1

Tabela:

1. KSZO 10 24 20-9
2. Avia 10 22 23-14
3. Chełmianka 10 21 16-10
4. Wiślanie 10 20 21-18
5. Cracovia II 10 17 17-18
6. Pogoń Sokół 10 15 18-13
7. Stal K. 10 14 19-13
8. Siarka 10 14 18-16
9. Podlasie 10 14 18-17
10. Star 10 14 15-14
11. Wisłoka 10 13 12-12
12. Korona II 10 13 19-20
13. Naprzód 10 12 15-17
14. Świdniczanka 10 9 16-18
15. Czarni 10 9 15-21
16. Sokół Kolbuszowa 10 7 11-18
17. Sparta 10 7 13-24
18. Wisła II 10 6 17-31

