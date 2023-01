Podlasie wygrało sparing z Legionovią i ogłosiło kolejny transfer

Balicki urodził się w Lublinie i jest wychowankiem tamtejszego Widoku. Szybko przeniósł się jednak do Ruchu Chorzów. A później zakładał jeszcze koszulkę: Wisły Kraków, Pogoni Siedlce, Garbarni Kraków i ostatnio klubu z Legionowa. W sumie ma na swoim koncie 26 występów na zapleczu ekstraklasy i dwie bramki, a do tego: 42 mecze w II lidze (osiem goli) i 34 spotkania na trzecioligowych boiskach (siedem trafień). W sezonie 2018/2019 zaliczył także dwa krótkie występy w ekstraklasie, kiedy był piłkarzem Wisły. W obecnych rozgrywkach pojawił się na boisku 11 razy, ale był głównie zmiennikiem i nie uzbierał nawet 200 minut na boisku.

W sobotę podopieczni trenera Artura Renkowskiego rozegrali pierwszy mecz kontrolny. I zakończyli go pozytywnie, bo pokonali były klub Balickiego 1:0. Jedynego gola zdobył inny z nowych nabytków ekipy z Białej Podlaskiej Wiktor Niewiarowski. Jak drugi tydzień przygotowań ocenia szkoleniowiec Podlasia?

– Za nami ciężki tydzień pod względem obciążeń z siedmioma jednostkami treningowymi. W każdej fazie gry wprowadzamy nowe zasady do naszej gry, abyśmy z każdym tygodniem szli do przodu. W minionym tygodniu w aspektach defensywnych mocno skupialiśmy się na obronie niskiej i obronie pola karnego, natomiast w ofensywie na odpowiednim rozmieszczeniu zawodników w trakcie konstruowania akcji oraz zabezpieczeniu ataków, gdzie być może mamy największe pole do poprawy – wyjaśnia trener Renkowski cytowany przez kluby portal.

– Tydzień zakończyliśmy wartościową grą kontrolną z czołową drużyną grupy pierwszej trzeciej ligi. Myślę, że ten mecz był podsumowaniem bardzo dobrego tygodnia, w którym dużo zrobiliśmy – od pracy pozaboiskowej na siłowni, po treningi piłkarskie i kilka analiz. Ponadto do naszej drużyny dołączył Artur Balicki, który z pewnością będzie wartością dodaną do naszej ofensywy. Być może dołączy do nas jeszcze jeden zawodnik ofensywny, ale w tym temacie działamy bez pośpiechu, bo jestem zadowolony z pracy jaką wykonali i jak wyglądają nasi zawodnicy przez ostatnie dwa tygodnie – zapewnia opiekun ekipy z Białej Podlaskiej.

Legionovia Legionowo – Podlasie Biała Podlaska 0:1 (0:1)

Bramka: Niewiarowski.

Podlasie: Nos – Salak, Arak, Kot, Kozłowski, Pigiel, Bahonko, Podstolak, Kurowski, Kosieradzki, Niewiarowski oraz zawodnik testowany, Misztal, Nojszewski, Sikora, Sweklej, Koryciński.