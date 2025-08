Robert Chmura (Stal Kraśnik): Cieszę się, że oparliśmy drużynę na miejscowych chłopakach

Stal Kraśnik rozpocznie zmagania w rozgrywkach 25/26 od domowego meczu ze Starem Starachowice (sobota, 2 sierpnia, godz. 17).

Przy okazji startu nowych rozgrywek przeprowadziliśmy małą sondę wśród trenerów naszych drużyn. Zadaliśmy im cztery pytania.

Jak oceniają okres przygotowawczy?

Czy są zadowoleni z dotychczasowych transferów?

Jaki mają cel na sezon 25/26?

Czego spodziewają się po inauguracji?

Robert Chmura (Stal Kraśnik)

– Nie ma co ukrywać, że nasz okres przygotowawczy rozpoczął się burzliwie, z małym opóźnieniem. Na szczęście wszystkie sprawy w klubie są już poukładane. Straciliśmy sporo dni, ale nie chcę się tym zasłaniać i robimy wszystko, żeby jak najlepiej przygotować się na pierwsze spotkanie o punktu.

– Cieszę się, że oparliśmy drużynę na chłopakach z Kraśnika i okolic. Wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego zespołu w naszej trzeciej lidze, w której byłoby aż tylu miejscowych zawodników. Grupa jest naprawdę fajna i postaramy się zrobić z nią dobry wynik. Jeżeli chodzi o transfery, to dołączył do nas Robert Majewski, który spędził wiele sezonów na poziomie centralnym. Liczymy, że dużo nam pomoże w defensywie. Jest z nami Mikołaj Majewski, wypożyczyliśmy z Puszczy Niepołomice Dawida Koguta, bo potrzebowaliśmy młodzieżowców. To bardzo młody zawodnik (5 sierpnia będzie obchodził 17 urodziny – red), ale ma już za sobą debiut w PKO BP Ekstraklasie. Ostatnio grał na wypożyczeniu w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (11 meczów i około 320 minut na boisku – red). Pozyskaliśmy też kolejnego młodzieżowca – Marcela Złomańczuka, który również bardzo się nam przyda. Kolejne ruchy? Okienko jest otwarte jeszcze długo, a my chcielibyśmy pozyskać dwóch piłkarzy. Jak wszyscy szukamy jeszcze takiej typowej „dziewiątki”, a do tego kogoś z lewą nogą. Mam też nadzieję, że do końca tygodnia uda się ogłosić jeszcze jedno wypożyczenie. W tym wypadku również chodzi o młodego zawodnika.

– Jak to w przypadku beniaminka, zależy nam głównie na utrzymaniu. To nasz główny cel, a przy okazji chcielibyśmy dać sporo radości naszym kibicom. Jak zwykle wszystko zweryfikuje jednak boisko.

– Star Starachowice, to drużyna, która już od dwóch lat bardzo dobrze punktuje na trzecioligowych boiskach. Poprzedni sezon skończyła wysoko, na siódmym miejscu. Uważam, że wymienili zawodników na lepszych, na pewno się nie osłabili. To ograny i bardzo stabilny zespół. My gramy jednak u siebie i będziemy chcieli pozytywnie rozpocząć nowy sezon.

Przybyli: Robert Chmura (trener), Marcel Złomańczuk (Chełmianka Chełm), Robert Majewski (Pogoń Siedlce), Dawid Kogut (Puszcza Niepołomice), Sebastian Koziej (Wisła Puławy).

Ubyli: Rafał Kabasa (trener), Roman Mykytyn (Warta Sieradz), Jakub Rzeźniczak (szuka klubu), Denys Demyanenko, Arkadiusz Bednarczyk (obaj Lewart Lubarrtów).

Sparingi: Świdniczanka 1:2 (Sz. Majewski) * Dynamo Kijów 0:2 * Cosmos Nowotaniec 2:1 (zawodnik testowany, Złomańczuk) * Avia Świdnik 2:4 (Jędrasik, Skrzyński) * Podlasie Biała Podlaska 3:3 (Jędrasik, Kalita, Janiszek).