Stal Kraśnik uratowała remis w ostatnich sekundach, druga porażka Chełmianki

Autor: lukisz
Chełmianka w Kielcach poniosła drugą porażkę w tym sezonie
Chełmianka w Kielcach poniosła drugą porażkę w tym sezonie (fot. Chełmianka Chełm/facebook)

Nie była to udana sobota dla naszych drużyn. Przegrała Avia, przegrała Chełmianka, Stal Kraśnik dopiero w samej końcówce uratowała punkt. Jedynie Świdniczanka wywalczyła pełną pulę.

Skoro do Kraśnika przyjechał zespół z dolnych rejonów tabeli – Czarni Połaniec, to Stal liczyła na pełną pulę. Długo utrzymywał się jednak bezbramkowy remis.

Po pierwszej, bezbarwnej części zawodów, więcej działo się w drugiej. Prowadzenie mogli objąć przyjezdni, mogli i gospodarze. Sebastian Koziej „położył” już obrońców i bramkarza, ale przestrzelił do „pustaka”. Później pojedynek sam na sam z bramkarzem przegrał Szymon Majewski.

W 88 minucie po zagraniu ręką w polu karnym goście dostali karnego, a na gola zamienił go Javier Ortiz. Wydawało się, że Czarni wywalczą trzy, bardzo cenne punkty, ale błyskawicznie doszło do wyrównania. Rafał Król wrzucił w pole karne, a na 1:1 trafił Dawid Kogut.

– Piłka potrafi być bardzo nieprzewidywalna. Cały mecz się męczysz, ciężko o gole, a nagle w samej końcówce padają dwa. Cieszę się, że zdążyliśmy jeszcze wyrównać, szacunek dla chłopaków. Pierwsza połowa była przeciętna, w drugiej było lepiej. Rywale mieli swoją szansę, a my później dwie „setki”, które zmarnowaliśmy. Zawsze gramy o zwycięstwo, tym bardziej u siebie, ale w tych okolicznościach remis jest dobrym wynikiem – ocenia Robert Chmura, trener Stali.

Stal Kraśnik – Czarni Połaniec 1:1 (0:0)

Bramki: Kogut (90+2) – Ortiz (89-z karnego).

Stal: Grabowski – Czapla (83 Pacek), Pietroń, R. Majewski, Nowak, Wyjadłowski (70 Jędrasik), Bartoś, Skrzyński (70 Wawryszczuk), Król, Koziej (70 Kogut), Sz. Majewski (88 M. Majewski).

Porażka Chełmianki

Chełmianka dobrze zaczęła mecz w Kielcach, bo w ósmej minucie Maksymilian Cichocki dał biało-zielonym prowadzenie. Niestety, później strzelali już tylko gracze Korony II. Do przerwy dublet zaliczył 17-letni Kacper Minuczyc, a w drugiej połowie rezultat ustalił Janusz Nojszewski.

– Nic nie zapowiadało wyniku 2:1 do przerwy. To my szybko objęliśmy prowadzenie, a później niewiele się działo na boisku. To był mecz w środku pola. Rywale w końcówce wyrównali, my chcieliśmy szybko odpowiedzieć i zamiast strzelić na 2:1, po kontrze dostaliśmy drugiego gola. Po przerwie zaczęło się od głowy Krystiana Derkacza, ale po kolejnej kontrze to rywale podwyższyli na 3:1. Mieliśmy piłkę, ale nie doszliśmy już do czystej sytuacji. Przeciwnik był bardzo skuteczny, bo oddał cztery strzały, a zdobył trzy bramki. My mamy problem z finalizacją. Nie potrafimy też znaleźć recepty, jak nie idzie – ocenia Ireneusz Pietrzykowski, opiekun klubu z Chełma.

Korona II Kielce – Chełmianka Chełm 3:1 (2:1)

Bramki: Minuczyc (38, 44), Nojszewski (68) – M. Cichocki (8).

Chełmianka: Wilk – Adamski, M. Cichocki, Derkacz, Krawczun, Kobiałka (46 Mydlarz), P. Cichocki, Babor (46 Jabłoński), Korbecki (74 Banaszewski), Karbownik (78 Kiebzak), Branecki (68 Tomczyk).

Nie była to udana sobota dla naszych drużyn. Przegrała Avia, przegrała Chełmianka, Stal Kraśnik dopiero w samej końcówce uratowała punkt. Jedynie Świdniczanka wywalczyła pełną pulę.
Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek wywalczyli w sobotę srebrny medal w Speedway of Nations

Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek ze srebrnymi medalami w Speedway of Nations

W sobotę w Toruniu odbyły się zawody Speedway of Nations. Polacy w składzie Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek dotarli do wielkiego finału, ale w nim musieli uznać wyższość Australijczyków
Arkadiusz Bednarczyk zdobył w sobotę trzy gole dla Lewartu

Lewart nie zgubił punktów w Hannie. Gol z połowy na wagę zwycięstwa

Dopiero trzeci domowy mecz w tym sezonie rozegrał w weekend Bug Hanna. W każdym z tych spotkań beniaminek napsuł mnóstwo krwi faworytom. Zremisował z Hetmanem Zamość, Lublinianka uratowała punkt w doliczonym czasie gry, a Lewart Lubartów w sobotę musiał się sporo napocić, żeby odwrócić wynik z 0:2 na 3:2.
Avia z pięciu ligowych meczów u siebie wygrała tylko dwa

Niespodzianka w Świdniku. Wiślanie Skawina ograli Avię

Na wyjazdach pięć zwycięstw i jeden remis. Za to u siebie tylko dwa zwycięstwa i już trzy porażki. W sobotę tę trzecią piłkarzom Avii zafundowali Wiślanie Skawina, którzy wygrali na stadionie przy ul. Sportowej 2:1.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
10. KOLEJKA

Wyniki:

Chełmianka - Sparta Kazimierza Wielka 1-0
Czarni Połaniec - Siarka Tarnobrzeg 1-5
KSZO Ostrowiec Św. - Stal Kraśnik 2-2
Naprzód Jędrzejów - Korona II Kielce 1-4
Podlasie Biała Podlaska - Avia Świdnik 1-2
Sokół Kolbuszowa Dolna - Cracovia II 0-1
Świdniczanka Świdnik - Wisła II Kraków 4-1
Wisłoka Dębica - Pogoń Sokół Lubaczów 1-0
Wiślanie Skawina - Star Starachowice 1-1

Tabela:

1. KSZO 10 24 20-9
2. Avia 10 22 23-14
3. Chełmianka 10 21 16-10
4. Wiślanie 10 20 21-18
5. Cracovia II 10 17 17-18
6. Pogoń Sokół 10 15 18-13
7. Stal K. 10 14 19-13
8. Siarka 10 14 18-16
9. Podlasie 10 14 18-17
10. Star 10 14 15-14
11. Wisłoka 10 13 12-12
12. Korona II 10 13 19-20
13. Naprzód 10 12 15-17
14. Świdniczanka 10 9 16-18
15. Czarni 10 9 15-21
16. Sokół Kolbuszowa 10 7 11-18
17. Sparta 10 7 13-24
18. Wisła II 10 6 17-31

