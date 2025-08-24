Stal Kraśnik w ostatnich sekundach straciła punkt w Kielcach

W pierwszej połowie podopieczni trenera Roberta Chmury przeważali, wyprowadzili sporo groźnych ataków, ale brakowało im: albo ostatniego podania, albo lepszego wykończenia.

W 34 minucie to gospodarze objęli prowadzenie. Rafał Król próbował zagrywać na środek do Adama Nowaka. „Królik” zagrał jednak za lekko, piłka długo „wisiała” w powietrzu i przechwycił ją Janusz Nojszewski. Pognał na bramkę, a w odpowiednim momencie świetnie zagrał w pole karne do Radosława Turka, który idealnie „podciął” piłkę obok wychodzącego Adriana Wójcickiego. Efekt? Do przerwy Korona II prowadziła 1:0.

W drugiej połowie Stal starała się odpowiedzieć i wreszcie na kwadrans przed końcowym gwizdkiem udało się doprowadzić do wyrównania po akcji rezerwowych. Karol Kalita dobrze utrzymał się przy piłce, Ernest Skrzyński popisał się bardzo dobrym podaniem między stoperami rywali, a wszystko wykończył Szymon Majewski.

W końcówce obie drużyny mogły się pokusić o drugie trafienie, ale ponownie brakowało precyzji i zimnej głowy pod bramką. W ostatnich sekundach spotkania kapitalną akcję przeprowadzili miejscowi.

Kornel Toboła miał na plecach Roberta Majewskiego, ale efektownie go ograł. Przepuścił sobie piłkę pod nogą i między nogami rywala, obiegł obrońcę z Kraśnika, dokładnie dograł do Mateusza Mianowanego, a ten pokonał Wójcickiego strzałem z kilkunastu metrów i zapewnił rezerwom Korony trzy punkty.

Już w środę rozegrana zostanie piąta seria gier w grupie czwartej Betclic III ligi. Piłkarze trenera Chmury o godz. 17 podejmą Chełmiankę.

Korona II Kielce – Stal Kraśnik 2:1 (1:0)

Bramki: Turek (34), Mianowany (90+4) – Sz. Majewski (76).

Stal: Wójcicki – Nowak (75 Kalita), R. Majewski, Pietroń, Lech, Pavlas, Król, Bartoś (65 Skrzyński), Koziej (79 Kogut), Wyjadłowski (75 Sz. Majewski), Jędrasik (75 Jędrasik).