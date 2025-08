Już w szóstej minucie na strzał z około 25 metrów zdecydował się Miłosz Pacek. Wyszło kapitalnie, bo prawy obrońca miejscowych zaskoczył bramkarza rywali Pawła Lipca. Udane otwarcie napędziło niebiesko-żółtych, którzy mogli się pokusić o drugiego gola. Nie udało się podwyższyć wyniku, a w końcówce pierwszej odsłony swoje szanse mieli rywale.

Piłka pisze dziwne scenariusze i tak było w sobotnim spotkaniu. Dodatkowym smaczkiem meczu w Kraśniku była obecność w składzie gości Adriana Szynki. Najlepszy strzelec Stara z poprzednich rozgrywek już w zimie podpisał umowę ze Stalą. Mimo to nie trafił ostatecznie do ekipy beniaminka, tylko wrócił do drużyny ze Starachowic.

Ten gracz w 39 minucie ustawił piłkę na „wapnie”, ale nie zdołał pokonać golkipera swojego niedoszłego pracodawcy. Adrian Wójcicki był w tym pojedynku górą. Szynka niedługo później miał jednak swój moment, bo po wyrzucie piłki z autu to on zdobył gola do szatni. Dzięki temu po 45 minutach przyjezdni remisowali w Kraśniku 1:1.

W drugiej połowie chyba nieco więcej z gry mieli rywale, ale jedyną bramkę zdobyli kraśniczanie. W 73 minucie Kamil Bartoś zaliczył przechwyt w środku boiska, zagrał do rezerwowego Mateusza Wyjadłowskiego, a ten w swoim stylu popędził na bramkę lewym skrzydłem. Na koniec „złamał” akcję do środka i przymierzył do siatki idealnie po długim rogu.

– Zaczęliśmy mecz od telewizyjnej bramki Miłosza, a później mogliśmy podwyższyć prowadzenie. Kiedy wydawało się, że zejdziemy do szatni z prowadzeniem, to przeciwnik jednak wyrównał. Dużo złego wydarzyło się w tej akcji na 1:1, ale muszę to jeszcze dokładnie obejrzeć – mówi Robert Chmura, trener niebiesko-żółtych.

I dodaje, jak wyglądała druga odsłona. – Chcieliśmy wciągnąć rywali do siebie, żeby wykorzystać nasze atuty w bocznych sektorach. Oni nie mieli czystych sytuacji, ale delikatną optyczną przewagę już tak. Po zmianach, to my doszliśmy do głosu, a piękna bramka Mateusza Wyjdałowskiego dała nam zwycięstwo. Biorąc pod uwagę, co działo się w okresie przygotowawczym jeszcze bardziej się cieszymy. To, co było, zostawiamy jednak za nami. Patrzymy tylko do przodu – zapewnia szkoleniowiec.

Stal Kraśnik – Star Starachowice 2:1 (1:1)

Bramki: Pacek (6), Wyjadłowski (73) – Szynka (45).

Stal: Wójcicki – Pacek (84 Janiszek), R. Majewski, Lech, Nowak, Wawryszczuk (61 Złomańczuk), Bartoś (78 Pietroń), Król, Sz. Majewski (61 Kalita), Jędrasik (61 Wyjadłowski), Koziej.