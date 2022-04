W trzeciej lidze zagra tylko Podlasie, w czwartej będzie kilka meczów

Ciekawie zapowiadały się zwłaszcza derby pomiędzy Chełmianką i Avią Świdnik, ale to spotkanie również się nie odbędzie. – Departament Rozgrywek Krajowych PZPN przychylił się do naszej prośby i wyraził zgodę na przełożenie meczu na 20 kwietnia – poinformowali biało-zieloni.

Tydzień wcześniej zagrają za to: Orlęta Spomlek i Tomasovia. Drużyna z Radzynia Podlaskiego w sobotę miała się zmierzyć z Wólczanką Wólka Pełkińska. Obfite opady śniegu spowodowały jednak, że boisko nie nadawało się do gry. Obie drużyny ustaliły nowy termin na 13 kwietnia (godz. 16.30). Podopieczni Pawła Babiarza tego samego dnia powalczą za to o punkty w Dębicy. Ich spotkanie z Wisłoką rozpocznie się o godz. 16.

Jeżeli chodzi o rozgrywki Hummel IV ligi, to w grupie pierwszej do skutku powinny dojść dwa spotkania: Górnik II Łęczna – Sparta Rejowiec Fabryczny (niedziela, godz. 15) oraz Lewart Lubartów Końskowola (sobota, 16). Jest szansa, że w Lubartowie zagrają również Opolanin i Lublinianka (niedziela, 16).

W najbliższą środę, 6 kwietnia mają za to odbyć się mecze: Huragan Międzyrzec Podlaski – Orlęta Łuków (16), Włodawianka Włodawa – Motor II Lublin (16.30) i Lutnia Piszczac – POM Iskra Piotrowice (16.30).

W grupie drugiej oficjalnie, na środę 6 kwietnia przełożony został na razie tylko pojedynek Świdniczanki ze Startem Krasnystaw (16.30).