Solidarność PZL Świdnik najlepsza na turnieju w Fajsławicach

Walczą o odzyskanie opieki nad wnukiem. Matka dziecka przedstawia inną wersję niż dziadkowie

Dziadkowie opiekowali się wnukiem, kiedy niespodziewanie ich córka przyjechała z Anglii i zabrała syna. Wracamy do historii, która mocno was poruszyła. Matka chłopca, w rozmowie z reporterką Uwagi!, przedstawia teraz inną wersję wydarzeń, niż zrobili to jej rodzice. 4-letni Oskar został odebrany przez matkę od dziadków, którzy byli jego tymczasową rodziną zastępczą. Pani Monika i pan Arkadiusz twierdzą, że zajmowali się wnukiem od jego urodzenia w Wielkiej Brytanii. - Dla córki ważniejsi byli chłopacy i koleżanki, nigdy dziecko – mówił pan Arkadiusz.