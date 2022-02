W Świdniku odbyły się III Mistrzostwa Lubelszczyzny Oldbojów

W rywalizacji uczestniczyło dziewięć drużyn z województwa lubelskiego, w tym wicemistrz Polski KS Lublin. Zmagania w hali I LO przebiegały dwuetapowo. W pierwszej rundzie grano każdy z każdym, w grupach: A, B i C, w drugiej to walka o miejsca: od 1 do 9. O końcowy triumf walczyli zwycięzcy z grup A, B i C czyli Solidarność PZL Świdnik, KS Lublin i Antique Old Stars Lublin.

Po remisie 1:1 KS Lublin z Solidarnością, w drugim meczu piłkarze z PZL Świdnik rozgromili Antique Old Stars Lublin 6:0. Aby myśleć o końcowym triumfie KS Lublin musiał wygrać z Antique Old Stars więcej niż 6:0. Tak się nie stało i po zwycięstwie 4:1 zajął drugie miejsce. – Cieszymy się, że już po raz trzeci mogliśmy zorganizować mistrzostwa oldbojów w tak doborowej stawce drużyn. Turniej do ostatnich sekund trzymał w napięciu i dostarczył spodziewanych emocji. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w ceremonii zakończenia mistrzostw oraz wręczenie trofeów sportowych Wicestaroście Świdnickiemu Bartłomiejowi Pejo i Prezesowi Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewowi Bartnikowi – powiedział Jacek Kosierb, prezes stowarzyszenia Manufaktura Futbolu w Świdniku.

Mistrzostwa honorowym patronatem objęli Starosta Świdnicki Łukasz Reszka, Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson i Prezes LZPN Zbigniew Bartnik. Organizatorem było stowarzyszenie Manufaktura Futbolu w Świdniku. Patronat medialny sprawował Dziennik Wschodni.

Wyniki:

Grupa A: Wisła Puławy – Solidarność PZL Świdnik 0:1 * MOSiR Oldboy Włodawa – Wisła 1:0 * Solidarność – Włodawa 0:0. O kolejności na miejscach 1-2 zadecydowały rzuty karne, które Solidarność wygrała 1:0 z Włodawą.

Grupa B: KS Lublin – Pegimek Świdnik 3:1 * Gardenmet Krasnystaw – KS 0:2 * Pegimek – Gardenmet 1:0.

Grupa C: Gmina Chełm – Antique Old Stars Lublin 0:0 * Ruch Izbica Oldboys – Chełm 0:0 * Antique Old Stars – Ruch 0:0. Zgodnie z regulaminem końcowa kolejność została wyłoniona przez losowanie.

O miejsca 7-9: Gardenmet – Wisła 4:1 * Wisła – Chełm 0:5, walkower * Chełm – Gardenmet 1:2. Kolejność: 7. Gardenmet, 8. Chełm, 9. Wisła.

O miejsca 4-6: Pegimek – Włodawa 2:1 * Włodawa – Ruch 4:2 * Ruch – Pegimek 4:1. Kolejność: 4. Ruch, 5. Włodawa, 6. Pegimek.

O miejsca 1-3: KS Lublin – Solidarność PZL Świdnik 1:1 * Solidarność – Antique Old Stars Lublin 6:0 * Antique – KS 1:4. Kolejność: 1. Solidarność, 2. KS, 3. Antique Old Stars.

Solidarność PZL Świdnik: Piotr Zwierzański, Piotr Chlebuś, Kamil Cieśla, Marcin Bijas, Jacek Kochalski, Mateusz Zawiślak, Sebastian Witkowski, Jarosław Komarzeniec, Jerzy Kawalec, Ludwik Kawalec.

KS Lublin: Marcin Mańka, Grzegorz Bronowicki, Paweł Bugała, Konrad Nowak, Mirosław Zagrodniczek, Jacek Paździor, Modest Boguszewski, Michał Denis, Piotr Bielak, Konrad Zieliński.

Antique Old Stars Lublin: Jerzy Puczkowski, Norbert Ładniak, Artur Łuka, Łukasz Sulowski, Łukasz Skroban, Artur Harasim, Krzysztof Chilimoniuk, Tomasz Radecki, Grzegorz Wawrzusiszyn, Dariusz Grudzień.

Najlepszy strzelec: Paweł Bugała (KS Lublin) – 5 bramek * najlepszy bramkarz: Jerzy Puczkowski (Antique Old Stars Lublin) * najlepszy zawodnik: Piotr Zwierzański (Solidarność PZL Świdnik) * najstarszy zawodnik: Janusz Rybak (Wisła Puławy) * Puchar Fair Play: Antique Old Stars Lublin.