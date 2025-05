Piłkarze z Tomaszowa Lubelskiego w weekend ograli u siebie Sygnał... 8:5. Mimo wygranej po końcowym gwizdku trener Paweł Babiarz nie był zbyt zadowolony i to delikatnie mówiąc.

– To była tragedia, jestem załamany naszą postawą w defensywie – mówił szkoleniowiec. Chociaż wydaje się, że jego drużyna zagra w Biłgoraju o trzecie miejsce (obecnie ma dwa "oczka" przewagi nad czwartą Ładą), to trener ma nadzieję, że uda się powalczyć o coś więcej.

– Chcemy jeszcze wywrzeć presję na Lubliniance, bo w piłce różne rzeczy się dzieją. Ja wiem, że to jest nadal sześć punktów, a grania zostało mało. Kto ma jednak wierzyć, jak nie my? Dlatego myślimy o więcej niż trzecim miejscu i do końca będziemy o to walczyć. Wiadomo, że będzie trudno i przede wszystkim musimy się poprawić w obronie. Jeżeli w środę zagramy tak, jak w weekend, to nie ma o czym mówić – wyjaśnia opiekun niebiesko-białych.

Lublinianka skupia się za to na pogoni za Stalą Kraśnik. W środę gra na wyjeździe, ale za daleko nie będzie musiała jechać. W końcu zmierzy się właśnie z Sygnałem, który w tym roku zdobył tylko siedem punktów. Co więcej, w sumie stracił już na wiosnę 36 goli w 11 meczach. Gorszy pod tym względem jest tylko ostatni w tabeli Kłos Gmina Chełm (43). Ekipa z Wieniawy też ma jednak swoje problemy w defensywie. Pod względem straconych bramek jest na szóstym miejscu (25).

Trzeba jeszcze dodać, że lider z Kraśnika tym razem wybierze się do Zawady, gdzie zmierzy się z Gryfem Gmina Zamość. Tak się składa, że gospodarzy poprowadzi nowy trener. Po rezygnacji Krzysztofa Krupy na ławce usiądzie Paweł Szajewski.

30. KOLEJKA KEEZA IV LIGI, ŚRODA:

Łada 1945 Biłgoraj – Tomasovia Tomaszów Lubelski (17)

Sygnał Lublin – Lublinianka Lublin (17)

Kłos Gmina Chełm – Huragan Międzyrzec Podlaski (17)

Avia II Świdnik – Górnik II Łęczna (17)

Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Hetman Zamość (17)

Janowianka Janów Lubelski – Start Krasnystaw (17)

Granit Bychawa – Motor II Lublin (17.30)

Gryf Gmina Zamość – Stal Kraśnik (18)

Pauza: Opolanin Opole Lubelskie.