Jest projekt, będzie przetarg. Budynek z ciekawą historią odżyje na nowo

Last minute na Cyprze: złote plaże, turkusowe morze i ceny, którym trudno się oprzeć

Z ponad 300 słonecznymi dniami w roku, rozgrzanym piaskiem pod stopami i niekończącą się gościnnością – Cypr to kierunek, w którym wakacje last minute stają się pełnowartościową podróżą zmysłów. Choć oferty tego typu zazwyczaj traktujemy jako rozwiązanie awaryjne – gdy inne plany nie doszły do skutku, bilety są zbyt drogie, a urlop zbliża się nieubłaganie – w przypadku Cypru to często najlepszy możliwy wybór. Dlaczego? Ta śródziemnomorska wyspa nie tylko zachwyca pogodą i krajobrazami, ale też ceną – atrakcyjne pakiety z pełnym wyżywieniem i przelotem potrafią kosztować mniej niż tygodniowy pobyt w polskich górach.