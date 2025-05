Czy Ryanair może zmierzyć nasz bagaż? Kilka słów o trickach stosowanych przez przewoźników

Opłaty za bagaż „niepodręczny”

Kiedy przystępujemy do organizacji swojej podróży, wchodzimy na stronę Ryanair i widzimy interesujące nas bilety w cenie kilkudziesięciu lub nawet kilkunastu złotych, zwykle wpadamy w euforię i przystępujemy od razu do rezerwacji. Zawsze należy jednak pamiętać, że owa okazyjna, wyjściowa cena obejmuje tylko samą możliwość przedostania się z punktu A do punktu B. Oznacza to, że każda dodatkowa usługa którą będziemy chcieli wykupić – w tym także możliwość zabrania bagażu – będzie wiązała się z tym, że cena pójdzie w górę. Niestety, nierzadko nawet o 100 czy 150%.

Jak już zostało wspomniane, jedną z dodatkowo płatnych opcji jest możliwość zabrania ze sobą bagażu, który nie stanowi bagażu podręcznego tj. małej torebki lub plecaka o wymiarach 40 × 20 × 25 cm. Na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to pojemny bagaż i niewiele się w nim zmieści. Sprawdzi się tylko w przypadku krótkich, góra 3-dniowych wyjazdów, chociaż i na takie wycieczki może okazać się zbyt mały. Możliwość jego powiększenia i zabrania ze sobą na pokład plecaka lub walizki tzw. kabinówki, o wymiarach 55 × 40 × 20 cm i wadze do 10 kg, to dodatkowy koszt wahający się w granicach od 6 do nawet 60 euro (w zależności kiedy i gdzie dodamy bagaż do rezerwacji, wykupienie extra bagażu przed odlotem bezpośrednio na lotnisku jest zwykle droższe).

Warto pamiętać o powyższych różnicach, zwłaszcza obecnie, gdy pracownicy Ryanair przeprowadzają masowe kontrole wielkości i wagi bagaży podręcznych, deklarowanych przez pasażerów przed wejściem na pokład. Wielu podróżnych traktowało bowiem regulaminowe wymiary dość umownie, co spowodowało, że linia lotnicza postanowiła o kontrolowaniu każdego bagażu za pomocą specjalnych stojaków, w których należy umieścić swoją torbę. Jeśli torba się tam nie mieści, lub jej elementy wystają poza stelaż, wówczas konieczne jest dopłacenie za nadbagaż bezpośrednio przed lotem. Poza powyższą niedogodnością, nasz bagaż podręczny może także ostatecznie wylądować w luku bagażowym.

Możliwość zabrania „normalnej” walizki, stanowiącej bagaż rejestrowany nadawany do luku bagażowego, to natomiast koszt oscylujący w granicach od 10 do 60 euro dla bagaży do 10 kg oraz 20 do 60 euro dla walizek o wadze do 20 kg. Należy także pamiętać, że przekroczenie wagi deklarowanego bagażu będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty.

Dodatkowa opłata za możliwość wyboru miejsca

W standardowej cenie biletu w liniach Ryanair nabywamy miejsce siedzące – ale jest nam ono przypisywane losowo, podczas dokonywania odprawy. Jeśli zatem z jakiegoś powodu zależy nam na konkretnym miejscu - np. pod oknem, blisko wyjścia ewakuacyjnego, czy w okolicy toalety – możliwość rezerwacji określonego fotela będzie wymagała uiszczenie extra opłaty. Ceny za taką usługę wahają się w zależności od rozmieszczenia miejsc w samolocie:

Miejsca na przedzie samolotu – od 5 do 20 euro;

Miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi – od 10 do 30 euro;

Miejsca pozostałe – od kilku do kilkudziesięciu euro, w zależności od trasy lotu.

To samo dotyczy pasażerów, którzy dokonują rezerwacji wspólnie. System rezerwacyjny nie usadzi was obok siebie, nawet jeśli wspólnie dokonywaliście rezerwacji. Można oczywiście liczyć na łut szczęścia – ale jeśli podróżujesz z osobami starszymi lub potrzebującymi wsparcia, warto zastanowić się nad dodaniem tej opcji do swojego zamówienia. W przypadku, gdy rezerwacja obejmuje także dzieci, osoba dorosła powinna wykupić dla siebie zarezerwowane miejsce, aby system mógł usadzić obok niej dzieci w wieku 2–11 lat podróżujących w tej samej rezerwacji.

„Nadzwyczajne okoliczności” jako podstawa do odmowy wypłaty odszkodowania

Zgodnie z przepisami unijnego Rozporządzenia 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, przewoźnicy lotniczy – także ci „tani” – zobowiązani są do wypłaty zryczałtowanej kwoty odszkodowania, w przypadku gdy lot zostanie opóźniony o minimum 3 godziny, odwołany na krócej niż dwa tygodnie przed planowanym odlotem, lub gdy pasażerowie nie zostaną wpuszczeni na pokład w wyniku tzw. overbookingu. Te same przepisy stanowią jednak, że linia lotnicza może uchylić się od odpowiedzialności, a tym samym wypłaty odszkodowania, jeśli wykaże, że za odwołaniem lub opóźnieniem lotu stały tzw. nadzwyczajne okoliczności. Są to zdarzenia i zjawiska za których wystąpienie linia nie ponosi winy, gdyż nie była w stanie ich przewidzieć ani im zapobiec. O jakich zjawiskach mowa? Będą to przede wszystkim:

Złe warunki pogodowe;

Zamknięcie przestrzeni powietrznej z uwagi na katastrofy naturalne;

Strajki personelu niezależnego od linii lotniczej;

Zagrożenie bezpieczeństwa;

Awaria techniczna spowodowana czynnikami zewnętrznymi;

Pandemie i zakazy wjazdu.

Warto jednak wiedzieć, że przewoźnicy często nadużywają tego argumentu, aby odmawiać pasażerom prawa do odszkodowania. Eksperci pracujący dla SkySupport doskonale znają się na sztuczkach stosowanych przez przewoźników i umieją zwalczać stosowaną przez nich argumentację w tym zakresie. Jeśli zatem masz wątpliwość, czy w przypadku Twojego lotu zaszły nadzwyczajne okoliczności motywujące jego odwołanie lub opóźnienie – skontaktuj się z nami, lub zapoznaj się z materiałami poświęconymi odwołanym i opóźnionym lotom Ryanair pod linkiem: https://skysupport.pl/ryanair-odwolany-lub-opozniony-lot/.

Priorytetowy boarding

Kolejną płatną opcją, którą można dołożyć do swojej rezerwacji w Ryanair, jest priorytetowy boarding. W praktyce to możliwość bycia odprawionym do wejścia na pokład w pierwszej kolejności, przed pasażerami, którzy tej opcji nie wykupili. Ryanair oferuje możliwość indywidualnego dokupienia opcji „priority” lub nabycia jej wraz z wykupieniem rozszerzonego bagażu podręcznego.

Czy warto korzystać z tej możliwości? Jeśli podróżujesz z większym bagażem podręcznym jest to z pewnością przydatne, gdyż po wejściu na pokład możesz na spokojnie umieścić walizkę lub torbę w przestrzeni nad siedzeniem lub pod nim – zanim pojawią się pozostali pasażerowie. Przyda się także wówczas, gdy podróżujesz z dziećmi, a wcześniejsze wejście na pokład może ułatwić zajęcie miejsc. W pozostałych przypadkach koszt ten wydaje się zbędny – to, którym z kolei wejdzie się na pokład samolotu nie decyduje ani o kwestiach przydziału miejsc, ani o ewentualnym overbookingu.

Ukryte koszty zmiany lub anulowania

Ostatnim z omawianych, dodatkowych kosztów, które należy rozważyć podczas dokonywania zakupów biletów w Ryanair, jest kwestia zmiany lub anulowania rezerwacji. Może bowiem zdarzyć się tak, że dokonując rezerwacji popełnimy błąd przy wpisywaniu danych lub też, że ostatecznie nie będziemy w stanie odbyć lotu danego dnia i o danej porze. Jakie mamy wówczas możliwości?

Ryanair pozwala oczywiście na dokonywanie zmian w rezerwacji, zarówno w przypadku danych pasażerów jak i modyfikowania godziny czy celu lotu. Nie jest to jednak możliwość, którą nabywamy w cenie biletu. Oprócz konieczności pokrycia różnicy w cenach biletów między rejsem już opłaconym, a tym docelowym, będziemy zmuszeni uiścić także opłatę manipulacyjną. Wynosi ona od 45 do nawet 60 euro za pasażera. Oznacza to, że w skrajnych przypadkach bardziej opłacalne może okazać się nieskorzystanie z dokonanej już rezerwacji i zakup nowych biletów.

Istnieje także możliwość skorzystania z opcji tzw. Flex, która zwykle jest droższa od oferty standardowej, ale obejmuje już swoją ceną możliwość dokonywania modyfikacji rezerwacji.

Wnioski

Przed dokonaniem rezerwacji sprawdźmy dokładnie, czy wyświetlająca się cena zawiera wszystkie elementy, które są dla nas ważne: bagaże, miejsca, priorytetową odprawę lub możliwość zmiany rezerwacji. Jeśli natomiast masz wątpliwości, czy Ryanair słusznie posłużył się argumentem nadzwyczajnych okoliczności, odmawiając ci wypłaty odszkodowania – skontaktuj się ze SkySupport i wspólnie zawalczmy o Twoje odszkodowanie.