Jak ratować ludzkie życie? Przedszkolaki z wizytą u ratowników medycznych

W środę (21 maja) najmłodsi mieszkańcy Lublina mogli poznać pracę ratownika medycznego: na terenie Ośrodka Szkoleniowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w ramach dni otwartych pod hasłem „Czy potrafisz ratować życie?”

– To bardzo ważne, żeby uświadamiać dzieciom na czym polega bezpieczeństwo, na czym polega niesienie pomocy . W wieku dziecięcym to jest umysł najbardziej chłonny, najbardziej wszystko koduje i powstają takie pewne nawet nawyki – mówi Tadeusz Duszyński, dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Lublinie.

Dzieci mogły wejść do karetki i zobaczyć jak wygląda w środku. Wybrały się także na przejażdżkę ambulansem oraz uczyły się pierwszej pomocy na specjalnych fantomach. A przede wszystkim utrwalały numery alarmowe.

– W naszym przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci udzielania pierwszej pomocy. Oczywiście wszystkie zajęcia dostosowane są do ich kategorii wiekowej, czyli najpierw uczymy ich o numerach alarmowych, wzywaniu pomocy, a później to wszystko rozszerzamy – mówi Monika Wacławek z przedszkola nr 75 w Lublinie.

Ośrodek Szkoleniowy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego co jakiś czas organizuje dni otwarte i zaprasza w swoje progi najmłodszych mieszkańców Lublina, by pokazać, jak wygląda praca ratownika medycznego.

– To wszystko ma służyć temu, by w przyszłości jeśli znajdą się w takiej sytuacji nie bały się ratowników aż tak bardzo, chcemy pokazać że ci ratownicy chcą im pomóc – mówi Małgorzata Zabielska z ośrodka szkoleniowego WPR. – Drugim celem takich dni otwartych jest zachęcenie najmłodszych do nauki udzielania pomocy, ponieważ to umiejętność taka jak nauka języków, czy prowadzenie pojazdu. A w każdej chwili możemy znaleźć się w sytuacji, w której musimy udzielić pomocy innej osobie i czasami naprawdę są to bardzo podstawowe rzeczy które wystarczy wiedzieć, żeby uratować czyjeś życie.