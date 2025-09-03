Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Grzegorz Bonin (Lewart Lubartów): Awans? Na III ligę trzeba trzy-cztery razy większego budżetu

Autor: Łukasz Gładysiewicz
(fot. Wojtek Szubartowski)

Sporo w ostatnich tygodniach działo się w zespole z Lubartowa. Lewart tuż przed startem sezonu 25/26 stracił... trenera. Kamil Witkowski po miesiącu pracy przyjął ofertę z Motoru II Lublin. W tej sytuacji spadkowicza z III ligi przejął Grzegorz Bonin, który ostatnio pracował w Chełmiance.

Od niedawna Lewart ma też nowy zarząd. Prezesem został Janusz Podleśny. Mimo spadku z III ligi udało się skompletować całkiem niezły skład. Najlepiej świadczą o tym dotychczasowe wyniki, bo podopieczni trenera Bonina wygrali wszystkie, cztery mecze.

W drużynie zostali: Paweł Myśliwiecki, Jakub Niewęgłowski, Damian Podleśny, Mateusz Kompanicki czy Łukasz Najda. Z nowych twarzy pojawili się za to: Denis Demianenko, Arkadiusz Bednarczyk, Dawid Skoczylas, Sebastian Plesz i ostatnio także Hubert Kotowicz.

A jakie cele mają w Lubartowie? Czy myślą o szybkim powrocie do III ligi? – Awans? Mogę powiedzieć, że w każdym meczu będziemy walczyć o trzy punkty. Uważam, że stać nas, żeby pokonać każdego rywala. Żeby jednak rywalizować z powodzeniem klasę rozgrywkową wyżej, trzeba mieć pieniądze. I tutaj na pewno jest pole do poprawy. Zmienił się zarząd, który powoli układa sprawy organizacyjne. Problem nie jest z awansem z czwartej do trzeciej ligi, ale z tym, żeby się tam dłużej utrzymać. Wiadomo, jak to ostatnio wyglądało. Po awansie był szybki spadek. Trzecia liga zrobiła się bardzo profesjonalna. Aby w niej grać, trzeba mieć trzy-cztery razy większy budżet niż w czwartej lidze – przyznaje Grzegorz Bonin.

Czy szkoleniowiec jest zaskoczony dobrym początkiem swojego zespołu? – I tak i nie. Ciężko to zweryfikować, bo przyszedłem praktycznie od razu na ligę – śmieje się trener Lewartu.

– Wygraliśmy cztery razy i moim zdaniem w każdym z tych spotkań w pełni zasłużenie zdobywaliśmy trzy punkty, a mecze mieliśmy pod kontrolą. Zabrakło jeszcze tylko lepszej skuteczności. Sporo było jednak rotacji, bo mamy swoje problemy. Nie ja budowałem kadrę, a na początku graliśmy co trzy dni i mało było czasu na wszystko. Póki byliśmy w komplecie, to było OK. Teraz pojawiają się jednak kłopoty w defensywie. Jednego skrzydłowego możemy przesunąć na bok obrony, jak Mateusza Kompanickiego, ale na dłuższą metę tak się nie da – wyjaśnia Grzegorz Bonin.

Ostatnio kontuzji doznał Sebastian Plesz, który wrócił w lecie do zespołu, pokazał się z bardzo dobrej strony, ale wypadł z gry, z powodu urazu mięśnia dwugłowego. Dlatego Lewart rozgląda się jeszcze za graczem na bok defensywy. A nad czym trzeba będzie pracować przede wszystkim?

– Rundę musimy bezpiecznie dograć, żeby nie złapać kontuzji, ale w oczy rzuca się, że czeka nas dużo pracy motorycznej w zimie, jeżeli będziemy chcieli zrobić krok do przodu. Na czwartą ligę, jak najbardziej wystarczy, ale na więcej już pewnie nie – dodaje trener Bonin.

Jego podopieczni dzisiaj o godz. 17 w ramach okręgowego Pucharu Polski zagrają na wyjeździe z POM Iskrą Piotrowice. W weekend czeka ich za to wyjazdowe spotkanie z Orlętami Spomlek Radzyń Podlaski.

W piątkowy wieczór Orlen Oil Motor Lublin w rewanżowym meczu półfinałowym fazy play-off podejmie u siebie Bayersystem GKM Grudziądz, a przed tym spotkaniem nadal w fenomenalnej formie jest Bartosz Zmarzlik, który we wtorek zanotował kolejny świetny występ w półfinałach play-off w lidze szwedzkiej
Zdjęcie ilustracyjne

Kradli, zakłócali porządek, a jeden z nich ostatnio okazał się agresywny wobec policjantów. W pewnym momencie miarka się przebrała.

Sporo w ostatnich tygodniach działo się w zespole z Lubartowa. Lewart tuż przed startem sezonu 25/26 stracił... trenera. Kamil Witkowski po miesiącu pracy przyjął ofertę z Motoru II Lublin. W tej sytuacji spadkowicza z III ligi przejął Grzegorz Bonin, który ostatnio pracował w Chełmiance.
IV LIGA LUBELSKA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Tanew Majdan Stary - Tomasovia 0-1
Start Krasnystaw - Motor II Lublin 2-2
Tur Mijelów - MKS Ryki 2-5
Lublinianka - Orlęta Łuków 5-0
Łada 1945 Biłgoraj - Orlęta Spomlek 4-0
Bug Hanna - Hetman Zamość 2-2
Lewart Lubartów - Janowianka 3-1
Granit Bychawa - Huragan 2-1

Tabela:

1. Lewart 4 12 13-2
2. Hetman 4 10 13-3
3. Lublinianka 4 8 11-4
4. Start 4 8 8-6
5. Tomasovia 4 7 4-3
6. Orlęta Radzyń 4 7 9-9
7. Janowianka 4 6 8-8
8. Ryki 4 6 10-10
9. Łada 4 6 7-6
10. Tur 4 6 7-7
11. Motor II 4 4 7-8
12. Orlęta Ł. 4 4 5-7
13. Granit 4 4 4-10
14. Bug 4 2 6-8
15. Tanew 4 0 4-12
16. Huragan 4 0 3-16

