Kolejne dwa wzmocnienia Świdniczanki

Drugim letnim wzmocnieniem czwartoligowca został Dawid Skoczylas, który najlepiej czuje się w roli „wahadłowego”. 26-latek jest wychowankiem Wieniawy Lublin. Później reprezentował barwy Lublinianki, Widoku Lublin Hetmana Zamość i Chełmianki. W poprzednim sezonie zanotował 30 spotkań na poziomie trzeciej ligi i strzelił jedną bramkę. – Dołączyłem do Świdniczanki ponieważ, podoba mi się to w jaki sposób klub funkcjonuje i stale się rozwija. Widzę duży potencjał w drużynie, dlatego zdecydowałem się zmienić otoczenie i grać o jak na wyższe cele – powiedział zawodnik, cytowany przez klubowy portal. – Skoczylas to kolejny zawodnik z wyższej ligi, który zasili nasze szeregi. Nie trzeba go zbytnio przedstawiać, bo to szybki, waleczny i charakterny zawodnik. Wierzymy, że da nam nie tylko wiele asyst i goli, ale również swoją postawą i zaangażowaniem tchnie nową energię w naszą drużynę – skomentował transfer Paweł Walczak, prezes Świdniczanki.

Transfer Skoczylasa to nie jedyny ruch kadrowy na jaki zdecydował się czwartoligowiec, bo do drużyny dołączył również Jakub Bryliński. 22-latek gra na pozycji napastnika i jest wychowankiem lubelskiego Motoru, a ostatnio grał w Powiślaku Końskowola i w poprzedniej kampanii strzelił dla tej drużyny 27 bramek. – Zdecydowałem się dołączyć do Świdniczanki, ponieważ spodobał mi się pomysł na drużynę, który został mi przedstawiony. Dziękuje za zaufanie i zapewniam, że dam z siebie wszystko na boisku – powiedział nowy snajper Świdniczanki. – Pryliński to nasza wielka nadzieja na zwiększenie liczby goli dla drużyny. Świetne warunki fizyczne, olbrzyma ochota do gry i prawdziwy głód bramek, sprawiają że te nadzieje związane z Jakubem mają solidne podstawy. To taka prawdziwa „dziewiątką”. Wierzymy, że ten ruch jest bardzo korzystny dla obu stron – dodał prezes Walczak. (bs)