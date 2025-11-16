Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 16 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne

IV LIGA LUBELSKA

Dzisiaj
20:04
Strona główna » Sport » Piłka nożna » IV LIGA LUBELSKA

Motor II przedłużył serię zwycięstw, Tomasovia wygrała na trudnym terenie

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A

Motor II raczej wolałby, żeby runda jesienna trwała i trwała. Młodzież z Lublina właśnie wygrała czwarty mecz z rzędu. Tym razem w Biłgoraju z Ładą. Tomasovia pokonała za to na wyjeździe Bug Hanna aż 4:0.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
(fot. DW)

W tym sezonie piłkarze Tomasovii sześć z dziewięciu zwycięstw zanotowali tylko jedną bramką. W sobotę udało im się jednak zaaplikować rywalom cztery gole. A trzeba dodać, że niebiesko-biali grali na bardzo trudnym terenie w Hannie, gdzie punkty zgubił chociażby Hetman Zamość.

Szybko wynik otworzył Igor Leszczyński. W drugiej połowie spotkania kluczowy był fragment między: 57, a 62 minutą. Wówczas podopieczni Pawła Babiarza zaliczyli dwa trafienia i ostatecznie pokonali Bug 4:0. Gospodarze wcale nie zagrali aż takiego złego spotkania. Przed przerwą wyraźnie zabrakło im jednak skuteczności.

– Szczerze mówiąc sam nie spodziewałem się takiego wyniku – przyznaje szkoleniowiec Tomasovii. – Mimo wysokiego zwycięstwa muszę jednak pochwalić gospodarzy za pierwszą połowę. Wypracowali sobie dwie-trzy naprawdę dobre okazje. Chociaż my mieliśmy „setkę” przy wyniku 1:0, to przeciwnik też mógł wyrównać. To był zacięty mecz, ale w drugiej części wyszło nasze większe doświadczenie. Skorzystaliśmy na tym i szybko podwyższyliśmy wynik. Jak oceniam rundę? Na pewno liczyliśmy na więcej, ale z drugiej strony zrobiliśmy swoje minimum. Mamy 30 punktów, co oznacza, że zdobywamy dwa „oczka” na mecz – dodaje trener Babiarz.

Co ciekawe, na koniec jesieni w składzie jego drużyny zabrakło: Damiana Szuty oraz jego braci: Jakuba i Macieja. Pierwszy odbywa karę dyskwalifikacji, którą otrzymał po spotkaniu z Granitem Bychawa (dostał sześć meczów). Kuba zmaga się z urazem i nie wiadomo czy zdoła się wykurować na początek przygotowań do rundy wiosennej. Macieja również w sobotę wyeliminowała kontuzja, ale w jego przypadku to akurat nic poważnego.

Przełamanie w Międzyrzecu Podlaskim

Marne to pocieszenie, ale od czegoś trzeba zacząć. Huragan po serii... 14 kolejnych porażek wreszcie zdobył pierwszy punkt w sezonie 25/26. W ostatniej kolejce rundy jesiennej ekipa z Międzyrzeca Podlaskiego niespodziewanie zremisowała na swoim stadionie z Janowianką Janów Lubelski. Goście prowadzili od 49 minuty. Kacper Piechniak dobrze znalazł się wówczas w piątce. Chociaż miał rywala na plecach, to zdołał umieścić piłkę w siatce. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy, a konkretnie do Anthonego De Souzy. Brazylijczyk po centrze z lewego skrzydła przyjął futbolówkę prawą nogą, a po chwili mimo obecności obrońcy uderzył lewą po długim rogu. I w ten sposób zapewnił swojej drużynie „oczko”.

Pomocna dłoń bramkarza

W ostatniej serii gier w tym roku swoje zrobiła Lublinianka. Drużyna Daniela Koczona pokonała u siebie Ruch Ryki 2:0. Antybohaterem spotkania był bramkarz gości Igor Belka. Najpierw golkiper sprokurował karnego, którego na gola zamienił Bartłomiej Koneczny. W drugiej połowie Belka upewnił się, że trzy punkty pozostaną na Wieniawie po kuriozalnym samobóju. Bramkarz beniaminka sam wbił sobie piłkę do bramki po centrze z rzutu rożnego.

Udany finisz Motoru II

Tuż przed startem sezonu druga drużyna Motoru Lublin niespodziewanie zmieniła trenera. Zespół Kamila Witkowskiego długo nie mógł odpalić, ale w końcówce rundy jesiennej wreszcie złapał formę. Żółto-biało-niebiescy w niedzielę pokonali w Biłgoraju tamtejszą Ładę 3:2. Dla gości była to już czwarta wygrana z rzędu. Co ciekawe, wynik otworzyli jednak piłkarze Marcina Zająca. W 17 minucie swoje dziesiąte trafienie w rozgrywkach zanotował Wojciech Białek. Kolejne fragmenty należały jednak do gości. Po golach Igora Kuchty oraz Ivana Hurenko było 1:2. Trzecie trafienie dla przyjezdnych w 84 minucie zaliczył pozyskany w lecie z Unii Skierniewice Oliwier Michułka. Rozmiary porażki ładnym uderzeniem z dystansu zmniejszył Damian Chmura jednak to było wszystko, na co było stać Ładę.

Orlęta Łuków – Granit Bychawa 1:0 (Szustek 8) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Janowianka Janów Lubelski 1:1 (De Souza 86 – Piechniak 49) * Bug Hanna – Tomasovia Tomaszów Lubelski 0:4 (Leszczyński 7, Caio Henrique 57, Pleskacz 62, Heijmann 89) * Lublinianka Lublin – MKS Ruch Ryki 2:0 (Koneczny 23-z karnego, Belka 81-samobójcza) * Lewart Lubartów – Start Krasnystaw 2:0 (Kompanicki 16, Myśliwiecki 59) * Tanew Majdan Stary – Tur Milejów 3:3 (Gęca 8, Błajda 81, Gajór 90+3 – Kostiuk 20, Pryliński 73, Niewiński 85) * Łada 1945 Biłgoraj – Motor II Lublin 2:3 (Białek 17, Chmura 90 – Kuchta 40, Hurenko 55, Michułka 84).

W piętnastej kolejce Hetman wygrał po raz czternasty

Hetman Zamość rozbił Orlęta Spomlek i potwierdził swoją dominację

W spotkaniu na szczycie Bogdanka LUK Lublin przegrała z Asseco Resovią Rzeszów 2:3
ZDJĘCIA

Trzecia porażka z rzędu. Bogdanka LUK Lublin tym razem gorsza od Asseco Resovii Rzeszów

galeria
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
tomasovia tomaszów lubelski IV liga bug hanna motor II Lublin

Pozostałe informacje

Na niemieckiej aukcji ponad 20 artefaktów dotyczących więźniów obozu na Majdanku

Na niemieckiej aukcji ponad 20 artefaktów dotyczących więźniów obozu na Majdanku

Ponad 20 materiałów dotyczących więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku znalazło się wśród dokumentów wystawionych na aukcji w Neuss – poinformowała w niedzielę rzeczniczka Państwowego Muzeum na Majdanku Agnieszka Kowalczyk-Nowak. Podkreśliła, że miejsce takich dokumentów jest wyłącznie w odpowiednich instytucjach.
Motor II przedłużył serię zwycięstw, Tomasovia wygrała na trudnym terenie

Motor II przedłużył serię zwycięstw, Tomasovia wygrała na trudnym terenie

Motor II raczej wolałby, żeby runda jesienna trwała i trwała. Młodzież z Lublina właśnie wygrała czwarty mecz z rzędu. Tym razem w Biłgoraju z Ładą. Tomasovia pokonała za to na wyjeździe Bug Hanna aż 4:0.
Zestaw mebli z technorattanu

Jak zabezpieczyć meble ogrodowe na zimę? Poradnik

Zima to czas, kiedy właściciele meble ogrodowych stają przed dużym wyzwaniem. Mróz, wilgoć oraz śnieg mogą przyspieszyć ich zużycie, albo doprowadzić do tego, że nie przetrwają do wiosny, dlatego warto poświęcić trochę czasu na ich odpowiednie zabezpieczenie. Zadbanie o meble ogrodowe na zimę stanowi inwestycję, dzięki której będziesz mógł używać ich przez kolejne sezony, jednocześnie nie martwiąc się, że zniszczeją. Jak więc najlepiej zadbać o swoje meble? Oto sprawdzone metody, które pomogą zachować je w nienagannej kondycji.
Trener Paweł Szlaski poprowadził Unię Krzywda do zwycięstwa nad LKS Agrotex Milanów

Unia Krzywda wzorcowo rozegrała mecz z LKS Agrotex Milanów, Lutnia lepsza od Bizona

Unia Krzywda zdobyła cenne trzy punkty, które wiosną mogą mieć znaczenie w walce o utrzymanie. Gospodarze mogli wygrać wyżej, ale rzutu karnego nie wykorzystał chwilę przed końcem Patryk Bober.
Podpis: W ubiegłorocznej edycji akcji aktorzy-amatorzy stanęli na scenie w ramach 11. Edycji Lubelskiej Akcji Charytatywnej. W spektaklu pt. „Najpiękniejsze romanse w krzywym zwierciadle” odegrali role dobrze znanym bohaterom fantastycznym. W role wcielą się znane twarze ze świata lubelskiej polityki, biznesu czy medycyny

„Znani, a nieznani” wracają na scenę. Zagrają spektakl charytatywny dla małych pacjentów

Lubelska Akcja Charytatywna, działająca na rzecz hospicjów i placówek medycznych, przygotowuje kolejne wyjątkowe wydarzenie. Już w najbliższy wtorek i środę (18–19 listopada) w Centrum Spotkania Kultur znane osobowości regionu wystąpią na scenie, by pomóc małym pacjentom z chorobami endokrynologicznymi i cukrzycą.
InPost ChKS Chełm przegrał z PGE GiEK Skrą Bełchatów 0:3

InPost ChKS Chełm przegrał z PGE GiEK Skrą Bełchatów 0:3

InPost ChKS Chełm nie miał za wiele do powiedzenia w starciu ze znacznie wyżej notowaną PGE GiEK Skrą. Ekipa z Bełchatowa wygrała na parkiecie beniaminka 3:0.
Dwa gole z karnych i jedno pudło. Omega Stary Zamość zremisowała z Grafem Chodywańce

Dwa gole z karnych i jedno pudło. Omega Stary Zamość zremisowała z Grafem Chodywańce

Runda jesienna w „najciekawszej lidze świata” dobiegła końca, a co za tym idzie poznaliśmy zespół, który spędzi zimę w fotelu lidera. Mimo remisu z Omegą Stary Zamość będzie nim Graf Chodywańce. Po wygranej z Andorią Mircze 3:0 wiceliderem przez zimę pozostanie Victoria Łukowa.
Padwa wygrała w Łodzi, Śląsk Wrocław lepszy od AZS AWF Biała Podlaska

Padwa wygrała w Łodzi, Śląsk Wrocław lepszy od AZS AWF Biała Podlaska

KPR Padwa Zamość zwyciężył w Łodzi. AZS AWF Biała Podlaska nie sprostał za to w domowym spotkaniu Śląskowi Wrocław.
Władysław Kosiniak-Kamysz

Metro w Lublinie? „Najtańsze w Europie” czy „miasto rozkopane na sto lat”?

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u i wiceprezes Rady Ministrów, zapowiedział projekt budowy sieci linii metra w dziesięciu polskich miastach. Jednym z nich ma być Lublin. Co na to jego mieszkańcy?
W spotkaniu na szczycie Bogdanka LUK Lublin przegrała z Asseco Resovią Rzeszów 2:3
ZDJĘCIA
galeria

Trzecia porażka z rzędu. Bogdanka LUK Lublin tym razem gorsza od Asseco Resovii Rzeszów

W spotkaniu na szczycie Bogdanka LUK Lublin przegrała z Asseco Resovią Rzeszów 2:3. Gospodarze rozstrzygnęli na swoją korzyść dwa pierwsze sety. Niestety, trzy kolejne padły łupem rywali.
PZL Leonardo Avia Świdnik pokonała na wyjeździe Stal Nysa 3:2

Niespodzianka w Nysie. PZL Leonardo Avia ograła niepokonaną Stal

PZL Leonardo Avia Świdnik źle zaczęła mecz w Nysie, bo w pierwszym secie górą byli rywale 25:20. Żółto-niebiescy szybko się jednak pozbierali, wygrali dwa kolejne sety, a ostatecznie cały mecz 3:2.
W piętnastej kolejce Hetman wygrał po raz czternasty

Hetman Zamość rozbił Orlęta Spomlek i potwierdził swoją dominację

Jak mawiał Kazimierz Górski: dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Trudno sobie jednak wyobrazić, żeby Hetman Zamość nie awansował w tym sezonie do III ligi. W niedzielę, na zakończenie rundy jesiennej lider z łatwością rozbił czwarte w tabeli Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski 4:0.
Opel zatrzymał się na drzewie

Najpierw poślizg, potem drzewo. Pasażerki Opla trafiły do szpitala

Policja ustala okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę nad ranem w miejscowości Wola Osowińska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 31-letnia kierująca Oplem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w przydrożne drzewo. Z obrażeniami do szpitala trafiła zarówno kierująca, jak i 19-letnia pasażerka.
81-LATKA OFIARĄ OSZUSTÓW „NA PRACOWNIKA BANKU”

81-LATKA OFIARĄ OSZUSTÓW „NA PRACOWNIKA BANKU”

Część oszczędności straciła seniorka z Chełma, która uwierzyła fałszywemu pracownikowi banku. Podczas rozmowy telefonicznej przekonano ją, że ktoś próbuje zaciągnąć na jej dane kredyt, a jedynym sposobem ochrony środków jest ich wypłacenie i przelanie na „bezpieczne konto”. Pod namową oszusta kobieta wypłaciła pieniądze z banku i wpłaciła je we wpłatomacie na wskazany rachunek.
Uszkodzone torowisk w miejscowości Życzyn
AKTUALIZACJA

Uszkodzenie linii kolejowej nr 7 Warszawa–Lublin

Maszynista pociągu zmierzającego do Garwolina zauważył uszkodzenie torowisko w miejscowości Życzyn (woj. mazowieckie). Okazało się, że brakuje części szyny. W internecie już pojawiły się informacje sugerujące próbę ataku terrorystycznego.
IV LIGA LUBELSKA
15. KOLEJKA

Wyniki:

Orlęta Łuków - Granit Bychawa 1-0
Hetman Zamość - Orlęta Spomlek 4-0
Huragan - Janowianka 1-1
Bug Hanna - Tomasovia 0-4
Lublinianka - MKS Ryki 2-0
Łada 1945 Biłgoraj - Motor II Lublin 2-3
Lewart Lubartów - Start Krasnystaw 2-0
Tanew Majdan Stary - Tur Mijelów 3-3

Tabela:

1. Hetman 15 43 55-6
2. Lewart 15 39 42-12
3. Tomasovia 15 30 37-19
4. Łada 15 30 41-17
5. Orlęta Radzyń 15 29 35-25
6. Janowianka 15 27 35-23
7. Lublinianka 15 25 33-18
8. Motor II 15 21 25-24
9. Start 15 18 22-37
10. Tur 15 16 27-30
11. Granit 15 16 19-32
12. Bug 15 14 24-30
13. Ryki 15 14 25-42
14. Orlęta Ł. 15 13 17-31
15. Tanew 15 7 14-45
16. Huragan 15 1 9-69

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 