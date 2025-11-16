Najpierw poślizg, potem drzewo. Pasażerki Opla trafiły do szpitala

Policja ustala okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę nad ranem w miejscowości Wola Osowińska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 31-letnia kierująca Oplem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w przydrożne drzewo. Z obrażeniami do szpitala trafiła zarówno kierująca, jak i 19-letnia pasażerka.
Do zdarzenia doszło przed godziną 5 w Woli Osowińskiej, w gminie Borki. Kierująca Oplem Astra, 31-letnia mieszkanka tej gminy, najpierw wpadła w poślizg, następnie zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w drzewo.
Badanie stanu trzeźwości przeprowadzone przez policjantów potwierdziło, że kobieta była trzeźwa. W wyniku zderzenia obrażeń ciała doznała również 19-letnia pasażerka. Obie kobiety zostały przewiezione do szpitala.