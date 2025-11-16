Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

„Znani, a nieznani” wracają na scenę. Zagrają spektakl charytatywny dla małych pacjentów

W ubiegłorocznej edycji akcji aktorzy-amatorzy stanęli na scenie w ramach 11. Edycji Lubelskiej Akcji Charytatywnej. W spektaklu pt. „Najpiękniejsze romanse w krzywym zwierciadle" odegrali role dobrze znanym bohaterom fantastycznym. W role wcielą się znane twarze ze świata lubelskiej polityki, biznesu czy medycyny
Podpis: W ubiegłorocznej edycji akcji aktorzy-amatorzy stanęli na scenie w ramach 11. Edycji Lubelskiej Akcji Charytatywnej. W spektaklu pt. „Najpiękniejsze romanse w krzywym zwierciadle” odegrali role dobrze znanym bohaterom fantastycznym. W role wcielą się znane twarze ze świata lubelskiej polityki, biznesu czy medycyny

(fot. Dziennik Wschodni/Katarzyna Nastaj)

Lubelska Akcja Charytatywna, działająca na rzecz hospicjów i placówek medycznych, przygotowuje kolejne wyjątkowe wydarzenie. Już w najbliższy wtorek i środę (18–19 listopada) w Centrum Spotkania Kultur znane osobowości regionu wystąpią na scenie, by pomóc małym pacjentom z chorobami endokrynologicznymi i cukrzycą.

Przedstawienia charytatywne z cyklu „Znani, a nieznani” od lat przyciągają tłumy. Na scenie pojawiają się osoby, które na co dzień nie mają styczności z aktorstwem – ludzie nauki, kultury oraz przedstawiciele lubelskiego biznesu. Na chwilę zamienią swoje gabinety i biura na deski teatru.

Tym razem zobaczymy ich w spektaklu pt. „Matura to bzdura – czyli edukacja (nie)kontrolowana”. Przedstawienie zostało przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Choć na scenie nie zabraknie humoru, cel wydarzenia jest wyjątkowo poważny. Współorganizatorem akcji jest Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie „I Ty możesz pomóc choremu dziecku”. Wpływy z biletów-cegiełek zasilą konto Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii USD. Środki mają zostać przeznaczone na zakup nowoczesnej aparatury niezbędnej do diagnostyki i leczenia najmłodszych pacjentów.

Dzięki widzom do szpitala trafić mają m.in. aparat USG z głowicami do badania tarczycy (umożliwiający wykonywanie celowanej biopsji), specjalistyczne fotele i łóżka do prowadzenia testów hormonalnych, zestawy do pobierania krwi oraz stadiometry do oceny wzrostu dzieci. Część środków wesprze zakup nowoczesnych technologii — komputerów z oprogramowaniem służącym do analizy danych z pomp insulinowych i systemów monitorowania glikemii, a także aparatu do pomiaru impedancji pozwalającego ocenić skład ciała pacjentów.

Spektakle odbędą się w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w dniach 18 i 19 listopada (wtorek i środa), o godz. 19:00.
Bilety-cegiełki dostępne są w kasie CSK oraz online:

🔗 https://bilety.csklublin.pl/numerowane.html?id=6626&identyfikator=3628706314a31e2cdfc6c3623ff31086
🔗 https://bilety.csklublin.pl/numerowane.html?id=6627&identyfikator=d398aadc84282213c27eacb6a8156371

 

 

 

Ponad 20 materiałów dotyczących więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku znalazło się wśród dokumentów wystawionych na aukcji w Neuss – poinformowała w niedzielę rzeczniczka Państwowego Muzeum na Majdanku Agnieszka Kowalczyk-Nowak. Podkreśliła, że miejsce takich dokumentów jest wyłącznie w odpowiednich instytucjach.
