„Znani, a nieznani” wracają na scenę. Zagrają spektakl charytatywny dla małych pacjentów

Przedstawienia charytatywne z cyklu „Znani, a nieznani” od lat przyciągają tłumy. Na scenie pojawiają się osoby, które na co dzień nie mają styczności z aktorstwem – ludzie nauki, kultury oraz przedstawiciele lubelskiego biznesu. Na chwilę zamienią swoje gabinety i biura na deski teatru.

Tym razem zobaczymy ich w spektaklu pt. „Matura to bzdura – czyli edukacja (nie)kontrolowana”. Przedstawienie zostało przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Choć na scenie nie zabraknie humoru, cel wydarzenia jest wyjątkowo poważny. Współorganizatorem akcji jest Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie „I Ty możesz pomóc choremu dziecku”. Wpływy z biletów-cegiełek zasilą konto Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii USD. Środki mają zostać przeznaczone na zakup nowoczesnej aparatury niezbędnej do diagnostyki i leczenia najmłodszych pacjentów.

Dzięki widzom do szpitala trafić mają m.in. aparat USG z głowicami do badania tarczycy (umożliwiający wykonywanie celowanej biopsji), specjalistyczne fotele i łóżka do prowadzenia testów hormonalnych, zestawy do pobierania krwi oraz stadiometry do oceny wzrostu dzieci. Część środków wesprze zakup nowoczesnych technologii — komputerów z oprogramowaniem służącym do analizy danych z pomp insulinowych i systemów monitorowania glikemii, a także aparatu do pomiaru impedancji pozwalającego ocenić skład ciała pacjentów.

Spektakle odbędą się w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w dniach 18 i 19 listopada (wtorek i środa), o godz. 19:00.

Bilety-cegiełki dostępne są w kasie CSK oraz online:

🔗 https://bilety.csklublin.pl/numerowane.html?id=6626&identyfikator=3628706314a31e2cdfc6c3623ff31086

🔗 https://bilety.csklublin.pl/numerowane.html?id=6627&identyfikator=d398aadc84282213c27eacb6a8156371